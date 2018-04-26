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Заповедник «Вишерский» в Прикамье ищет помощников на лето. Как стать волонтером?
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Заповедник «Вишерский» в Прикамье ищет помощников на лето. Как стать волонтером? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В государственном природном заповеднике «Вишерский» начинается волонтёрский сезон. Работа предлагается разная: от косметического ремонта до проведения открытых уроков. Питание и проживание обеспечит заповедник. Летний сезон в заповеднике очень напряжённый, поэтому «Вишерский» ищет помощников. С каждым, кто захочет стать волонтером, заключат соглашение, в котором будут указаны права и обязанности. — Волонтёрство в заповеднике — это возможность познакомиться с уникальной природной территорией, а также внести свою посильную лепту в сохранение природы, — пояснили в пресс-службе заповедника. — Неважно, кто вы по профессии, заповеднику нужны любые помощники. Главное — ваше желание сделать важное и полезное дело. Для того, чтобы стать волонтёром, нужно быть гражданином России не моложе 18 лет и не иметь хронических заболеваний. Количество волонтёров не ограничено. Всем, кто поедет работать на территорию «Вишерского», заповедник обеспечит питание и проживание в визит-центрах — гостевых домах. Волонтеры будут делать косметический ремонт зданий, оформлять выставочные экспозиции, пополнять коллекционный фонд растительных экспонатов, организовывать и проводить эколого-просветительские мероприятия, устанавливать информационные стенды, указателей и баннеров, участвовать при проведении открытых уроков. Подавать заявки можно по электронному адресу: vishera.zap@gmail.com.
Сейчас в Перми идёт набор волонтеров для организации празднования Дня Победы. Им может стать любой желающий старше 16 лет.
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