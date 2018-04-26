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Репортаж: За кулисами премии «Шансон года»
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Репортаж: За кулисами премии «Шансон года» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Корреспондент Sobesednik.ru побывал на очередной церемонии вручения премии «Шансон года».
Про Буланову снимут сериал
Бари Алибасов появился вместе с Леной Лениной. В этот вечер награду получали его «на-найцы». Алибасов вспоминал, что недавно провел теплый вечер с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Проблемы со здоровьем, которые преследовали легендарную артистку, остались в прошлом.
— Она уже без палочки ходит, — радовался продюсер.
Катя Лель признавалась в любви Михаилу Шуфутинскому. Певица рассказала, что в тяжелый момент жизни он оказался одним из немногих, кто ее поддержал.
— Мы дружим с Михаилом уже очень много лет, — рассказывала Катя. — Он не предал меня, когда меня много лет уничтожали, показал себя достойнейшим другом. Ему говорили: «Не общайся с ней! Не пой с ней два дуэта!» Но он никого не слушал и делал так, как подсказывало ему сердце. Михаил Захарович — настоящий мужчина!
Катя Лель // Фото: Дмитрий Ильинский
Сам Шуфутинский появился в компании своей нынешней избранницы — танцовщицы Светланы Уразовой. Его недавнее интервью Sobesednik.ru наделало массу шума. Журналисты интересовались, что он имел в виду, когда говорил, что еще слишком молод для свадьбы.
— Это вам знать не нужно! — заявил музыкант.
Зато о работе в Америке Михаил Захарович рассказывал более охотно. Король шансона в очередной раз заявил: коренных американцев на его выступлениях не было.
— Кто там нас знал — русских музыкантов? — говорил певец. — Я работал в русском ресторане. В такие места ходили только те американцы, которые как-то связаны с нашей историей, у которых дедушки и бабушки жили в России. Поверьте, я для них не представлял творческой ценности. Для них самым главным была возможность окунуться в русскую обстановку, где танцуют, кушают борщ. И репертуар у меня был соответствующий. Песни, которые я сейчас пою, более глубокие.
В этот вечер Шуфутинский исполнил дуэтную песню с Анастасией Спиридоновой. Увидев их вместе, Александр Новиков начал шутить.
— Ты стоишь с моей фавориткой, — говорил Александр, видимо намекая на свое участие в шоу «Три аккорда», где Настя победила.
Новикова по традиции приняли очень тепло.
— Вот она, народная любовь! — радовался певец. — Все попытки дать мне звание народного или заслуженного я отвергаю, отбиваясь от этого всеми силами. Почему? Придут завтра другие люди к власти, всё отберут и скажут, что за эти песни мне надо опять в тюрьму. Успех артиста — это не статуэтки и грамоты. Это атрибуты сегодняшнего шоубизнеса!
Татьяна Буланова за кулисами чувствовала себя комфортно и общалась с шансонье. Сама звезда призналась: сейчас в ее жизни наступила пора творческих экспериментов.
Татьяна Буланова // Фото: Дмитрий Ильинский
— Будет сниматься сериал про меня! — приоткрыла тайну певица. — Играть главную роль будет профессиональная актриса, а я стану прототипом.
Певица Слава хвасталась своим паспортом. Для того чтобы войти в Кремль, певица показывала свой главный документ: «Без него не пускают!»
Подобной участи не избежала и Елена Воробей. Юмористку без макияжа вообще мало кто узнавал.
— Я пока не в образе, — отмахивалась Лена, когда ее пытались фотографировать.
Александр Буйнов по традиции заряжал позитивом. Как оказалось, испортить настроение Буйнову не может даже жена.
— Я не бываю в плохом настроении, — заявил артист. — Меня нужно очень сильно оскорбить и задеть, чтобы я из своей берлоги вылез и тяжелой лапой ответил обидчику. Я, как русский медведь, которого нужно из берлоги поднять во время спячки. Никто не может меня сбить с хорошего настроения. Даже у жены редко получается.
Повалий узнала про эротику
Пристальное внимание было приковано к Ирине Круг.
— Я редко слушаю музыку, — заявила артистка. — Дети не дают. Сегодня собиралась на церемонию, ребенок прибежал с утра: надо кашу варить!
Евгений Кемеровский призывал не отправлять детей учиться за границу.
— Где родился, там и пригодился, — говорил артист. — Только в редких случаях, когда дети хотят дизайнерами стать, надо получать образование за границей. Потому что у нас мода отстает. В остальном я считаю наше образование лучшим.
В свое время рассказывали, что Кемеровского обожают олигархи. В частности, Роман Абрамович. Но в этот вечер о знакомстве с одним из самых богатых людей мира Евгений старался не говорить.
Наташа Королёва тоже получила награду. Правда, за кулисами призналась: в шансонье записывать ее рано.
— Всегда бывают творческие эксперименты, — делилась Наташа. — Песня, которую для меня написал Михаил Гуцериев, — классическая в жанре шансона. В дальнейшем, если у меня таких песен не будет появляться, награды от шансона получать не буду. Все же я остаюсь представительницей поп-жанра!
Таисия Повалий и Наташа Королёва // Фото: Дмитрий Ильинский
Наташа в Кремле появилась в эротичном наряде, который плотно обтягивал не только ее филейную часть, но и грудь. Из-за корсета казалось, что ее главное достоинство вот-вот вывалится наружу.
— Хочу весну и тепло! — говорила артистка. — Хочу одеждой принести весеннее настроение!
За кулисами Королёва нежно общалась с Таисией Повалий. Та признавалась: благодаря шансону поняла, что такое эталон эротики.
— Когда я впервые услышала песню «Твоих рук родные объятия», не могла поверить, что она для меня! — радовалась артистка. — Это — эталон нежности и эротики, сексуальности и чувственности. И благодаря шансону я это поняла.
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