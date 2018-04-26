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В Академгородке запустят производство галлиевых пластин для микроэлектроники
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В Академгородке запустят производство галлиевых пластин для микроэлектроники 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке подписал соглашение с «РАТМ-Холдингом» и входящим в его состав заводом «Экран-оптические системы». Ученые и бизнес, совместными усилиями, запустят производство пластин на основе гетероструктур арсенида галлия и нитрида галлия. Эти материалы крайне востребованы в современной микроэлектронике. О происходящем сообщает «Наука в Сибири».
На основе соглашения «Экран-оптические системы» за собственные средства приобретет во Франции промышленную установку по работе с галлиевыми полупроводниками. Она будет размещена на территории Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН, в специально подготовленном чистом боксе. Затем институт разработает технологию производства полупроводниковых пластин большого диаметра (подложек) на новой установке. Сама по себе она, без соответствующей технологии, практически бесполезна. Ранее институт уже работал с похожим оборудованием собственной разработки, однако оно является исследовательским, а потому не приспособлено к промышленным масштабам производства, что и вызывает необходимость в импорте французской установки.
Далее «промышленные» партнеры института будут продавать созданную продукцию за рубежом и в России. Это будут главным образом эпитаксиальные (полученные послойным наращиванием) пластины со сложной структурой на основе множества слоев арсенида галлия. При этом производство изначально создается гибким, перестраиваемым на новые виды изделий за два-три месяца. Также предполагается и запуск второй установки, которая будет работать с нитридом галлия.
Полупроводники на основе галлия привлекательны тем, что хорошо работают в паре с системами, использующими СВЧ-излучение (кремниевые аналоги здесь проявляют себя хуже), и тем, что в ряде случае позволяют добиться более высокого КПД (например, фотоэлементы на базе арсенида галлия). Для обычных солнечных панелей они дороговаты, но для космических аппаратов важнее большая эффективность при меньшем весе, а не низкая цена. Предполагается, что одним из потребителей новой продукции может стать АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва, делающее спутники. Запуск производства пластин должен начаться летом 2019 года.
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