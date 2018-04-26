В YouTube запущен новый российский канал «Го» для молодой аудитории

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Новый российский канал «Го», редакторами и ведущими которого будут выступать блогеры, официально запущен в четверг, найти его можно на платформе YouTube, вещание также будет осуществляться в телесетях.

"Мы видим свою цель в том, чтобы быть полезными аудитории, донося уникальный контент из YouTube на удобных для зрителя платформах. А для блогеров мы будем полезны в свою очередь и тем, что поможем им расширять аудиторию и зарабатывать деньги", — рассказал ТАСС соучредитель, генеральный продюсер «Го» Илья Бачурин

Лицами канала станут как известные блогеры, так и новые звезды. В первых выпусках появится Арина Данилова , которая станет автором и ведущей музыкального проекта «Потопали в ТОП», Гусейн Гасанов разыграет популярных блогеров в проекте «Подстава», Бродяга Фишай научит путешествовать без денег и телефона по всему миру, блогер Алекс Супер покажет заброшенные и самые страшные места планеты.

Зрители получат возможность общаться с ведущими в интерактиве.

О концепции

Илья Бачурин отметил, что политика «Го» не предусматривает жесткую редактуру. «Мы позиционируем себя как канал, дающий возможности блогерам расширить аудиторию не только в YouTube, но и представить свой контент в телесетях, — рассказал Бачурин. — У нас не будет собственного программного директора. Мы не собираемся как— либо редактировать вещание, определять, что говорить блогерам, а что нет, сами блогеры будут главными редакторами своих эфиров».

По его словам, канал будет транслироваться не только в YouTube, но и через телевизионные сети, будет подниматься на спутник, будет развивать партнерскую сеть распространения. Кроме того, «Го» будет представлен во всех соцсетях, включая Instagram.

Отвечая на вопрос ТАСС, появятся ли в эфире «Го» известные блогеры Юрий Дудь Саша Спилберг и другие, Бачурин не исключил приглашения их к сотрудничеству. «Мы ведем переговоры почти со всеми топовыми блогерами, некоторых из них вы сможете увидеть в эфире „Го“ в ближайшее время», — заметил он.

Проект обещает стать успешным, ядро аудитории — 14-25 лет, однако в эфире будут и молодые блогеры, некоторым из них 11 лет, а значит и аудитория у них молодая, добавил собеседник агентства. «Думаю, наш канал будет интересен и людям старшего возраста, мы не хотели бы ставить себе какие-то ограничения, — продолжил он. — Мы открыты для всех».

Илья Бачурин не раскрыл размеры инвестиций, однако заметил, что выход на самоокупаемость планируется в течение года. «Здесь нет гигантских расходов, — сказал он. — Уверен, что, выстроив модель, мы достаточно быстро сможем зарабатывать и покрывать расходную часть».

Говоря о форме собственности, Илья Бачурин отметил, что у канала два учредителя, при этом ни один медийный холдингов к его созданию не причастен.