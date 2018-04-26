Тюменские археологи планируют в 2019 году продолжить поиски могилы Ермака

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Халевин/. Археологи Тюменской области планируют возобновить поиски могилы покорителя Сибири атамана Ермака в 2019 году. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС руководитель Тобольской археологической экспедиции Александр Адамов.

Ранее сообщалось, что тюменские археологи не могут завершить исследования возможного места захоронения Ермака из-за отсутствия финансирования. Цена вопроса — 600 тыс. рублей, которые необходимы были для покупки спецоборудования. По словам директора Тобольской комплексной научной станции Уро РАН Игоря Ломакина, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не выделило средств на приобретение георадара, нужного для исследования.

"В этом году федерация выделила значительную сумму денежных средств на приобретение оборудования. Мы заложили в бюджет покупку георадара, который необходим для исследования. Надеемся, что до конца года нам удастся приобрести оборудование и уже в 2019 году мы возобновим исследование и поиски могилы Ермака", — сказал Адамов.

Ученые отмечают, что георадар имеет уникальную функцию — отображение формы найденного металлического объекта и типа металла. Благодаря этой опции можно определять более точно характеристики найденного предмета и принимать решение о его извлечении. Прибор автоматически измеряет глубину залегания металлического объекта с точностью до 95%. Глубинный датчик позволяет осуществлять поиск крупных металлических объектов на глубине до 8 м в грунте, также используется для обнаружения рудных месторождений на глубинах до 14 м.

Угроза большой воды

По словам Адамова, насколько велика вероятность того, что возвышенность возле леса в районе населенного пункта Бегишевское и есть место захоронение Ермака, пока сказать сложно. По внешним признакам, утверждает ученый, оно совпадает с описаниями, которые легли в основу карты 1806 года, составленной губернским землемером Василием Филимоновым.

В 2014 году ученые начали искать могилу Ермака по карте Филимонова и обнаружили возвышенность, указанную в ней. Это место никто не трогал с тех времен, как была составлена карта. Согласно преданиям, именно здесь был похоронен Ермак.

По словам Адамова, изучая данное место, археологи нашли на возвышенности захоронения древних угров X-XI веков. Ученые были удивлены сохранностью захоронения, поскольку оно находилось всего в 40 см от поверхности земли.

В нем ученые обнаружили две хорошо сохранившиеся сабли. Их ножны были обтянуты очень тонкой фольгой. Также археологи нашли глиняную посуду и другие артефакты, которые передали в музей Тобольска . По словам Адамова, сейчас большая вода представляет угрозу, так как второй год подряд сибирские реки сильно разливаются и есть угроза того, что возможное место захоронения Ермака будет размыто.

Версии о захоронении атамана Ермака

Ермак Тимофеевич — русский военачальник, казачий атаман. В 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири. Одна из главных версий смерти Ермака основана на сибирско-татарских сказаниях. Согласно им, атаман утонул.

Существует легенда, что тело Ермака вскоре после его смерти выловил из Иртыша рыбак-татарин. Позже татары захоронили его в районе деревни Бегишевское за кладбищем, так как он не был мусульманином. По другой версии, могилой Ермака может быть захоронение, найденное на окраине населенного пункта Киргиз-Мияки в Башкирии . По результатам экспертизы, ему около 500 лет, что совпадает с датой смерти Ермака.