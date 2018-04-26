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Общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» отметила свое 20-летие
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Общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» отметила свое 20-летие 

Волга Ньюс 40 минут назад
В переводе со старославянского" «Десница» означает «правая рука». Трудно переоценить правоту Евгения Печерского и его единомышленников, которые 20 лет назад организовали самарскую общественную организацию инвалидов-колясочников «Десница».
Несмотря на дождливую погоду, в просторном зале собрались десятки членов организации, десятки их друзей и единомышленников из самых разных учреждений и организаций, в содружестве с которыми удалось реализовать около 70 общественно значимых проектов. Праздник традиционно провела Ольга Король. А ее соведущей стала очаровательный пресс-секретарь «Десницы» Наталья Барткова, которая отметила, что «настоящие друзья приходят в любую погоду».
Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина передала собравшимся приветственный адрес председателя областного парламента Виктора Сазонова. И наградила старейших членов «Ассоциации Десница» Наталью Барткову и Екатерину Выприцкую благодарностями от СГД.
Сидухина отметила, что на сегодняшний день члены организации являются самыми высококлассными экспертами по доступной среде в губернии. И напомнила, что 27 апреля отмечает свой юбилей замечательная женщина, стоявшая у истоков социальной системы в Самарской области — Галина Дмитриевна Светкина. У всех собравшихся нашлись для нее теплые поздравления и воспоминания. Замминистра — руководитель департамента по делам инвалидов Оксана Низовцева также зачитала собравшимся приветственный адрес главы регионального Минсоцдемполитики Марины Антимоновой и поблагодарила членов организации за многолетнее плодотворное сотрудничество. За то, что объездили со своими проектами всю область, что своим примером вытащили многих инвалидов из дома и заставили поверить в свои возможности. «А Печерский может заразить своими идеями кого угодно, — улыбается Низовцева. — Ты еще не понял, а уже увлекся и идешь в общем строю».
Никогда бы не подумала, что увижу на юбилее объединения инвалидов представителей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, однако два ее замруководителя — Сергей Трекин и Александр Кудряшов — передали коллективу «Десницы» приветствие от коллектива ГБ МСЭ. «Эти люди меняют мир к лучшему каждый день, — отмечает Трекин. — Их вопросы не всегда приятны и наши мнения не всегда совпадают, но они помогают решать проблемы, в том числе, создавать безбарьерную среду для инвалидов».
"Вы последовательно и очень профессионально защищаете права людей с ограниченными возможностями здоровья, — говорит и. о. уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков. — Мы с вашей организацией уже 18 лет сотрудничаем, и я иногда ваших юристов ставлю в пример своим". Он передал Евгению Печерских благодарственное письмо от омбудсмена Ольги Гальцовой и наградил почетными грамотами членов «Ассоциации Десница» — Анну Хесину, Евгения Куликова, Татьяну Ковалеву и Сергея Татаринцева.
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