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Будущее турецко-российских отношений в Евразии
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Будущее турецко-российских отношений в Евразии 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
С точки зрения будущего Евразии, значение которой в мировой экономике и демографии в ближайшие полвека существенно возрастет, а также формирования судьбы региона можно вести речь о незаменимой ценности углубленного сотрудничества Турции и России. Искренний, прозрачный, основанный на взаимном доверии диалог, построенный президентами Эрдоганом и Путиным, указывает на историческую возможность для развития стратегического сотрудничества между Турцией и Россией, воплощенного в экономической, политической и культурной сферах.
Выступая на форуме «Будущее турецко-российских отношений в эпоху подъема Евразии», организованном Международной платформой сотрудничества при поддержке муниципалитета Антальи, известный российский политический аналитик Александр Дугин обратил внимание на тот факт, что у Турции и России есть общие корни, история, которые берут начало в Евразии.
Если снова обратиться к общим историческим корням Турции и России, то можно уловить очень много позитивных черт, способных укрепить будущее сотрудничество двух стран, подчеркнул Дугин. Евразия, учитывая поликультурные социальные структуры Турции и России и их культуры государственного управления, обладает качеством «общей родины», объединяющей две страны. Поэтому Россия и Турция, которые быстро движутся вперед в процессе развития экономических и политических отношений, должны придавать значение и процессу духовно ориентированного культурного сотрудничества на основе общего территориального и исторического наследия.
В этой связи не нужно упускать из виду тот факт, что сотрудничество между Турцией и Россией в таких стратегически важных секторах, как энергетика, технологии, оборона, туризм, внешняя торговля, транспорт, электронные коммуникации, информация, строительство, финансы, может поднять на повестке дня новые возможности и новые проекты, которые протянутся до Пакистана и Индии, до Китая, до Африки.
Больше всего Россия импортирует товары из следующих групп: машины и механические устройства, электрические машины и оборудование, транспортные средства. Несмотря на это, Турция экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию в Россию и покупает преимущественно энергоресурсы из РФ. Товары трех вышеназванных секторов, которые Россия импортирует больше всего, Турция поставляет в 200 стран мира. Если Турция будет экспортировать эту продукцию и на российский рынок, а также углублять сотрудничество с Россией в энергетическом, оборонном, информационном секторах, наш товарооборот легко достигнет 100 миллиардов долларов.
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