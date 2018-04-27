Правительство пока не приняло решение по мерам господдержки EN+ и «Русала» 

Правительство РФ пока не пришло решение по мерам господдержки EN+ и «Русала», сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
«Здесь проводятся консультации, окончательных решений нет», — сказал он.
Министр также не уточнил сроков принятия соответствующего решения, добавив, что работа ведется как на уровне министерства энергетики, так и на уровне правительства в целом.
«Они обратились в правительство. Работа ведется и в правительстве, и в министерстве», — пояснил он.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине. Под санкциями оказались агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины», UC Rusal.