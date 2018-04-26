Тысячу торговцев с большой дороги оштрафовали на Дону за год

Ростовской области количество штрафов за торговлю в неположенных местах растет от год к году: в 2017 году протоколов стало больше на две тысячи. Но из-за размеров штрафов был незначительным, и результата это не принесло. Теперь суммы наказаний увеличили в разы, а выписывать протоколы будут без предупреждения.

— Повторно штрафы выписали 143 торговцам, в прошлом году — 140. Это значит, что нарушают закон одни и те же люди, — сообщил представитель департамента потребительского рынка региона.

По его словам, количество протоколов растет. В 2016 было почти 6 тысяч нарушителей, в 2017 — 8 тысяч, сумма штрафов превысила 11 миллионов рублей.

Депутаты изменили закон о продаже продуктов в неположенных местах 25 апреля, сообщила пресс-служба донского парламента. По мнению депутатов, такая торговля несет опасность для людей. Во-первых, при продаже продуктов не соблюдаются санитарные правила. Во-вторых, пешеходы перебегают дорогу, когда направляются к лоткам у дорог.

— Теперь штрафовать будут без предупреждения, размер штрафов увеличен почти вдвое, — сообщили сотрудники ведомства.

Минимальная сумма для частников, которые торгуют около дорог, выросла с 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц — с 30 до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются, добавили в пресс-службе.