Ещё
Тысячу торговцев с большой дороги оштрафовали на Дону за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Тысячу торговцев с большой дороги оштрафовали на Дону за год 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области количество штрафов за торговлю в неположенных местах растет от год к году: в 2017 году протоколов стало больше на две тысячи. Но из-за размеров штрафов был незначительным, и результата это не принесло. Теперь суммы наказаний увеличили в разы, а выписывать протоколы будут без предупреждения.
— Повторно штрафы выписали 143 торговцам, в прошлом году — 140. Это значит, что нарушают закон одни и те же люди, — сообщил представитель департамента потребительского рынка региона.
По его словам, количество протоколов растет. В 2016 было почти 6 тысяч нарушителей, в 2017 — 8 тысяч, сумма штрафов превысила 11 миллионов рублей.
Депутаты изменили закон о продаже продуктов в неположенных местах 25 апреля, сообщила пресс-служба донского парламента. По мнению депутатов, такая торговля несет опасность для людей. Во-первых, при продаже продуктов не соблюдаются санитарные правила. Во-вторых, пешеходы перебегают дорогу, когда направляются к лоткам у дорог.
— Теперь штрафовать будут без предупреждения, размер штрафов увеличен почти вдвое, — сообщили сотрудники ведомства.
Минимальная сумма для частников, которые торгуют около дорог, выросла с 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц — с 30 до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются, добавили в пресс-службе.
161.ru: последние новости
После исчезновения 25-летней ростовчанки Марии Лыткиной следком возбудил уголовное дело Неравнодушные ростовчане помогли деньгами и продуктами пожилому мужчине, которого ограбили посреди улицы Грянул гром, перекрестились: проверяем ростовские торговые центры во второй раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях677
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Центр Москвы превратился в ад56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США92
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение