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Источник: Наумова рассматривает переход в «Магнит» или другие ретейлеры
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Джигарханян впал в кому

Источник: Наумова рассматривает переход в «Магнит» или другие ретейлеры 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экс-гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова рассматривает вариант перехода в "Магнит" или другие ретейлеры. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Наумова не определилась с новым местом работы, при этом рассматривает различные варианты трудоустройства, в том числе и в других ретейлерах, таких как «Магнит», — сказал источник.
Как сообщил CEO X5 Retail Group Игорь Шехтерман в ходе телефонной конференции, компания рассталась с Наумовой, не сойдясь в вопросах по дальнейшему развитию сети.
Ольга Наумова, руководившая торговой сетью «Пятерочка» в течение пяти лет, покинула пост гендиректора 25 апреля. Компания планирует назначить нового гендиректора «Пятерочки» из числа внутренних кандидатов после обновления стратегии.
По мнению генерального директора Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, Наумова является ожидаемой потенциальной кандидатурой на пост CEO «Магнита».
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