Источник: Наумова рассматривает переход в «Магнит» или другие ретейлеры

"Наумова не определилась с новым местом работы, при этом рассматривает различные варианты трудоустройства, в том числе и в других ретейлерах, таких как «Магнит», — сказал источник.

Ольга Наумова, руководившая торговой сетью «Пятерочка» в течение пяти лет, покинула пост гендиректора 25 апреля. Компания планирует назначить нового гендиректора «Пятерочки» из числа внутренних кандидатов после обновления стратегии.

По мнению генерального директора Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, Наумова является ожидаемой потенциальной кандидатурой на пост CEO «Магнита».