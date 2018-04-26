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Воронежская «ЭкоНива» приступила к строительству третьего молочного комплекса в Сибири
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Воронежская «ЭкоНива» приступила к строительству третьего молочного комплекса в Сибири 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Его планируется запустить в 2020 году. «Сибирская нива», входящая в холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра, начала строить животноводческий комплекс на 6 тыс. дойных коров в Новосибирской области. Об этом сообщил в четверг, 26 апреля, портал «Агроинвестор» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. Завершить работы планируется в 2020 году. За счёт строительства новых молочных комплексов и увеличения поголовья «ЭкоНива» планирует до конца 2018 года удвоить объем производства молока. Это произойдет за счёт проектов, которые сейчас реализуются и планируются в этом году к реализации в Воронежской, Калужской, Рязанской областях и в Сибири. Дойное стадо планируется увеличить с 40 тыс. до 77 тыс. коров. Сейчас у компании в Сибири две фермы с технологией беспривязного содержания — на 2,5 тыс. коров и 1,8 тыс., которая сейчас расширяется до 5 тыс. животных. Общее стадо КРС к концу марта составляло почти 15,8 тыс. животных, в том числе 6,45 тыс. дойных коров. Также холдинг возводит в регионе сыродельный завод мощностью 60 т продукции в сутки и стоимостью 6,5 млрд рублей, его планируется запустить в 2019 году. «ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. В активе холдинга 15 современных животноводческих комплексов, общая площадь сельхозугодий составляет 62,9 тыс. га. Елена Гончарова
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