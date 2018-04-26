Клинцевич прокомментировал показанные в России сбитые «Томагавки» для Сирии 

Американцы не любят проигрывать и признавать поражения, поэтому никто из представителей дипмиссии США в Москве не посетил презентацию, на которой были продемонстрированы сбитые «Томагавки», отметил член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Не исключаю, что такому (американскому военному — прим. ред.) представителю, приди он на брифинг (с презентацией обломков американских ракет — прим. ред.), вполне могли предложить подержать в руках их обломки, — цитирует сенатора его пресс-служба. — Американцы очень не любят проигрывать. Но ещё больше не любят публично признавать свои поражения».
Утром 26 апреля «Парламентская газета» писала, что представитель Пентагона Эрик Паон отказался поверить в то, что обломки ракет «Томагавк», которые были выпущены по территории Сирии, находятся на экспертизе в Москве.
Представленные российскими военными фрагменты он назвал «очередным примером дезинформационной кампании».