В ГКБ № 15 четыре медика получили статус «Московский врач»

Четыре специалиста Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова были отмечены статусом «Московский врач».

Проект «Московский врач» был запущен в прошлом году, его разработкой занималось правительство Москвы и столичный Департамент здравоохранения. Главной его задачей стало повышение уровня квалификации медицинских работников нашего города.

Врачи на добровольной основе проходят несколько этапов оценочных процедур, к которым относится тестирование, проверка практических навыков и решение ситуационной задачи. Если кандидат успешно справляется со всеми заданиями, то ему выдаётся свидетельство о присвоении статуса «Московский врач». Срок его действия 5 лет, предусмотрена возможность его повторного подтверждения. Обладатели этого статуса каждый месяц получают 15 000 рублей.