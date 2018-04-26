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В ГКБ № 15 четыре медика получили статус «Московский врач»
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В ГКБ № 15 четыре медика получили статус «Московский врач» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Четыре специалиста Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова были отмечены статусом «Московский врач».
Проект «Московский врач» был запущен в прошлом году, его разработкой занималось правительство Москвы и столичный Департамент здравоохранения. Главной его задачей стало повышение уровня квалификации медицинских работников нашего города.
Врачи на добровольной основе проходят несколько этапов оценочных процедур, к которым относится тестирование, проверка практических навыков и решение ситуационной задачи. Если кандидат успешно справляется со всеми заданиями, то ему выдаётся свидетельство о присвоении статуса «Московский врач». Срок его действия 5 лет, предусмотрена возможность его повторного подтверждения. Обладатели этого статуса каждый месяц получают 15 000 рублей.
В ГКБ №15 работают четыре «Московских врача»: кардиолог Ольга Лапочкина, анестезиолог-реаниматолог Анна Волкова, хирург Максим Баглаенко и кардиолог Татьяна Сетынь.
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