ФНС откроет новые данные о фирмах, чтобы защитить от однодневок

Для кого же в первую очередь эти сведения будут представлять особую ценность? Сегодня в России существует около 4,5 миллиона юридических лиц. И публикуемые сведения крайне важны для всех, кто занимается бизнесом. Выбирая партнера, очень важно не нарваться на фирму-однодневку. Теперь уберечься будет легче.

Как пояснили "Российской газете" ФНС , главная цель — «предоставление налогоплательщикам полной и достоверной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности контрагентов». Приказ о размещении данных о компаниях, включая те, с которых был снят гриф налоговой тайны, ФНС утвердила еще в декабре 2016 года. Предполагалось, что данные о долгах, налоговых нарушениях, спецрежимах, о численности работников, суммах доходов и расходов по бухгалтерской отчетности за 2016 год появятся в июле прошлого года. Но ФНС перенесла срок раскрытия этих сведений на год.

Теперь данные опубликуют по состоянию на 31 декабря 2017 года, а информация о неуплаченных штрафах — на 1 мая 2018 года.

Набор открытых данных будет обновляться ежегодно. Как рассказал «РГ» партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев , когда решается вопрос о заключении сделки, бизнесмены начинают собирать сведения о предполагаемых партнерах. «В настоящее время одним из основных источников информации является Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), — поясняет эксперт. — Кроме того, из источников, предоставляемых ФНС, можно узнать информацию об адресе компании, о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и не представляющих налоговую отчетность более года. Помимо этого налогоплательщики используют данные с информационных систем, таких как „Кейсбук“, „Контур. Фокус“, „Спарк“. Там можно проверить информацию о директоре компании и о том, когда была образована фирма».

Соничев уточняет, что в последнее время налоговые органы достаточно серьезно подходят к сведениям, содержащимся в государственном реестре юрлиц, и проводят проверки достоверности внесенных сведений. Если обнаружится какой-то подвох, то в ЕГРЮЛ напротив названия компании появится запись о недостоверности сведений. И это уже должно послужить сигналом о том, что с данной фирмой нужно быть осторожным, а лучше вообще не вступать ни в какие контакты.

Однако, несмотря на все эти открытые источники при заключении серьезных сделок, предприниматели все равно запрашивают в налоговой сведения о своих возможных партнерах. После опубликования ФНС новых сведений о компаниях ожидается, что проверка контрагентов существенно облегчится, это также поспособствует уменьшению числа фирм-однодневок, не ведущих реальной предпринимательской деятельности.

Как подчеркивает Антон Соничев, именно фирмы-однодневки порой губят уже устоявшийся бизнес. Ведь у них нет никакого имущества и активов, поэтому они не платят налоги. И тогда все налоговое бремя падает на партнера. Ему придется заплатить НДС и налог на прибыль. В совокупности это более 30 процентов от выручки компании.