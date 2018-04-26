Дорожки на даче своими руками: 20 эконом-вариантов

Садовые дорожки играют как декоративную роль в облике всего дачного участка, так и функциональную. Поэтому они должны быть не только аккуратными и красивыми, но и удобными и долговечными. А для того, чтобы украсить ими свой сад вовсе не обязательно нанимать дорогостоящих специалистов — можно сделать их самостоятельно.

Деревянные садовые дорожки

Деревянная садовая дорожка — универсальное решение, так как она сочетается с газоном и дачными клумбами, а также экологична и проста в установке. Стоимость зависит от выбранной породы дерева, самым экономичным вариантом будет использование досок, оставшихся от строительных работ.

Деревянные садовые дорожки бывают двух видов: настилаемые и вкапываемые. Лучшим материалом для них считается лиственница, но подойдут также дуб, осина и хвойные породы.

Настилаемые деревянные дорожки

В этом случае деревянное полотно будет располагаться над грунтом, образуя своеобразный деревянный тротуар. Благодаря этому дерево будет вентилироваться и прослужит дольше.

Фото: Instagram thermodecking

Основанием для такой дорожки являются лаги — бруски прямоугольной формы из строительных сортов древесины. Лаги будут находиться в земле, поэтому перед использованием их покрывают защитными материалами, например мастикой.

В том месте, где будет проходить дорожка, снимается слой земли в 20-30 см, а дно утрамбовывается. Длина и форма будущей дорожки подбирается, исходя из пожеланий хозяина участка, а ширину лучше сделать не менее 80-100 см, для свободного и комфортного перемещения по ней. Затем на землю насыпают влажный песок и утрамбовывают. Поверх него укладывают тонкий слой мелкого щебня. Такая подготовка сделает дорожку более долговечной, так как будет отводить влагу.

Фото: Instagram thermodecking

В качестве настила используются доски толщиной 2,5-5 см. С изнаночной стороны они также обрабатывается мастикой. Затем настил крепится на лаги с помощью саморезов и гвоздей. Важно следить, чтобы их шляпки не торчали из дерева и никого не поранили.

Фото: Instagram leskhimprom

Вкапываемые деревянные дорожки

Для таких дорожек подходят как доски, так и спилы бревен. Материал дорожки будет находиться в земле вровень с грунтом или слегка выступая.

Так как дерево будет контактировать с землей, его необходимо предварительно подготовить. Для этого материал замачивают в растворе антисептика, а затем покрывают битумом. Верхнюю часть настила покрывают лаком или воском.

Фото: Instagram drova_ugol_briket_msk Фото: Instagram drova_ugol_briket_msk Фото: Instagram gorodu_net Для таких дорожек потребуется такая же тщательная подготовка почвы, как для настилаемых, чтобы отводить лишнюю влагу.

Каменные садовые дорожки

Садовые дорожки из камня более долговечны, чем деревянные, и также хорошо вписываются в садовый ландшафт.

Садовая дорожка из природных камней

Природный камень — очень прочный материал, и он будет не только гармонично вписываться в ландшафт, но и долго служить. Он подойдет тем, кто часто возит тяжелые тачки по дачному участку.

Камень можно укладывать на песок (и скреплять цементом зазоры) или цементно-песчаный раствор.

Фото: Instagram ambito_happyfarm

Фото: Instagram ambito_happyfarm

Фото: Instagram ambito_happyfarm

Очень красиво смотрятся дорожки, где между камнями выложили плодородную землю и высадили семена для газона.

Фото: Instagram dacha_blog

Садовая дорожка из гравия

Проще всего сделать насыпную дорожку из гравия. Для этого проводится предварительная подготовка участка: убираются пни, кусты и камни. Затем намечается контур будущей дорожки и снимается слой грунта глубиной 20-25 см. Края ямы выравнивают, а на дно укладывают слой крупного щебня толщиной 5 см. Поверх этого слоя укладываются обработанные битумом деревянные доски. Через каждый метр по краям дорожки втыкают распорки — бруски, которые позволяют ориентироваться без рулетки. Последний шаг — укладка слоя гравия.

Фото: Instagram construction_company_garmoniya

Фото: Instagram construction_company_garmoniya

Фото: Instagram gorodu_net Садовая дорожка из гальки

Очень креативно смотрится узорчатая дорожка из гальки. Она довольно проста в создании, но требует некоторой кропотливости. Для начала собираются и подбираются подходящие под задуманный узор камешки гальки. Обычно их легко найти около рек и озер.

Фото: Instagram ambito_happyfarm

Фото: Instagram barhan_minsk

Фото: Instagram dizozelenenie

Затем на вырытую для дорожки траншею выкладывается смесь из цемента, песка и гравийной крошки. В ней закрепляется галька, как на этом фото. Для закрепления результата по дорожке лучше не ходить несколько дней, чтобы она успела застыть.

Фото: Instagram hand.made.rus Садовая дорожка из плитки

Существует мнение, что для создания красивой садовой дорожки из плитки обязательно нужно использовать сложную и дорогую технологию, включающую в себя цементирование и другие операции. Но выкладывать плитку можно и на песчаную основу.

Для этого с помощью колышков и веревки намечается контур дорожки, убираются все препятствия и выкапывается траншея. Глубина траншеи должна быть на 2-4 см больше высоты плитки. Для выкладывания плитки, чтобы ее не расколоть, используется резиновый молоток. Межплиточное пространство заполняется песком, а края дорожки укрепляются утрамбованной землей. Произвести такую укладку своими руками смогут даже новички.

Фото: Instagram terrabotanica.ru Садовая дорожка из бетонных форм

Создать основу для бетонных дорожек можно из залитого в специальные формы бетона. После застывания фрагменты крепятся в песочную основу, а стыки заливаются бетоном или засыпаются песком.

Фото: Instagram bestdorozhka.ru Садовая дорожка с использованием глиняных украшений

Такие украшения для участка очень просто сделать и добавить к плитке или гравию. Для их создания глина выкладывается на форму, которой может служить крупный лист какого-нибудь растения, и выравнивается. После застывания полученная фигурка закрепляется в грунте или песке.

Фото: Instagram sohranenki.vip Фото: Instagram sohranenki.vip Фото: Instagram sohranenki.vip Фото: Instagram sohranenki.vip Фото: Instagram sohranenki.vip Фото: Instagram sohranenki.vip