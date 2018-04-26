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Российский авиапарк пополнил самолет «Виктор Черномырдин»
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Джигарханян впал в кому

Российский авиапарк пополнил самолет «Виктор Черномырдин» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инициатором присвоения имени выдающегося деятеля газовой отрасли одному из бортов авиакомпании «ЮтЭйр» выступил коллектив Сургутского завода стабилизации газового конденсата. Таким необычным образом сургутские газовики решили отметить 80-летний юбилей Виктора Степановича Черномырдина. «Наш завод носит имя Черномырдина. Поэтому в честь юбилея сначала возникла просто идея назвать самолет его именем. Мы обратились к губернатору округа Наталье Комаровой и к гендиректору авиакомпании Андрею Мартиросову. И так все сложилось, что 9 апреля, в день рождения Виктора Степановича Черномырдина был подписан приказ о присвоении его имени самолету», — прокомментировал председатель ППО «Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК» Алексей Иванцов.
Боинг 767-200 — новейший тип пассажирского самолета, предназначенный для средних и дальних авиаперелетов. Лайнер считается одним из самых комфортных и удобных как для пассажиров, так и для экипажа. Планируется, что «Виктор Черномырдин» будет совершать полеты в северные аэропорты Сабетта и Анадырь, а также обслуживать международные рейсы в Санью, Ташкент, Душанбе и Бухару.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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