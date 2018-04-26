Российский авиапарк пополнил самолет «Виктор Черномырдин» 

Инициатором присвоения имени выдающегося деятеля газовой отрасли одному из бортов авиакомпании «ЮтЭйр» выступил коллектив Сургутского завода стабилизации газового конденсата. Таким необычным образом сургутские газовики решили отметить 80-летний юбилей Виктора Степановича Черномырдина. «Наш завод носит имя Черномырдина. Поэтому в честь юбилея сначала возникла просто идея назвать самолет его именем. Мы обратились к губернатору округа Наталье Комаровой и к гендиректору авиакомпании Андрею Мартиросову. И так все сложилось, что 9 апреля, в день рождения Виктора Степановича Черномырдина был подписан приказ о присвоении его имени самолету», — прокомментировал председатель ППО «Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК» Алексей Иванцов.
Боинг 767-200 — новейший тип пассажирского самолета, предназначенный для средних и дальних авиаперелетов. Лайнер считается одним из самых комфортных и удобных как для пассажиров, так и для экипажа. Планируется, что «Виктор Черномырдин» будет совершать полеты в северные аэропорты Сабетта и Анадырь, а также обслуживать международные рейсы в Санью, Ташкент, Душанбе и Бухару.