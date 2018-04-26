Какими видели жителей Киевской Руси их современники

Сегодня нельзя с абсолютной точностью воссоздать облик жителя Киевской Руси. Однако, исходя из описаний хронистов, средневековых изображений и данных антропологических исследований, ученые могут нам показать, как выглядел древний киевлянин.

Откуда родом?

Родословная жителей Киевской Руси тесно связана с народами, издавна проживавшими на этих территориях, либо мигрировавшими через нее. Их было немало: скифы, сарматы, гунны, славяне, хазары, половцы, татары. На протяжении многих столетий народы, сменяя друг друга и перемешиваясь, создавали неповторимый этнический облик этого региона.

Одной из наиболее известных архаичных культур, развивавшихся на землях центральной Украины , археологи называют трипольскую, которую они датируют III–IV тысячелетием до нашей эры. Внешний вид первых жителей будущих киевских земель, с точки зрения антропологов, напоминал внешность жителей Малой Азии: скошенный лоб, орлиный нос, продолговатое, вытянутое лицо. Это так называемый баскоидный тип, преобладавший среди основного населения Европы и Средиземноморья периода неолита.

Именно трипольцев украинские ученые считают этническими предками как жителей Киевской Руси, так и современной Украины. Академик Алексей Соболевский отождествлял трипольцев с пеласгами — предками киммерийцев и скифов. Но все же большинство исследователей предпочитают искать корни средневековых киевлян в более поздних временах, так как доказать их генетическую связь с трипольской культурой практически невозможно.

Авторитетный украинский историк-публицист Иван Лысяк-Рудницкий родоначальниками населения Древней Руси называет антов. Этого же мнения придерживался и Михаил Грушевский , полагая, что украинско-русская культура возникла еще в IV–VI веках и именно анты заложили основу Киевской Руси, а после ее распада — Галицко-Волынской.

Скифы мы Если о трипольцах известно сравнительно немного, то о скифах наука может рассказать значительно больше. Именно скифов многие ученые, начиная с М. Ломоносова, признают предками украинского и русского этноса. Эта гипотеза, в частности, подтверждается тем, что крупные скифские городища расположены в основном в пределах Украины и России . Любопытно, что обычай встречать гостей хлебом-солью мы переняли именно у скифов.

По словам этнографов, традиционный украинский костюм тоже хранит «воспоминания» о скифских временах: расшитая на плечах и груди одежда, шаровары, остроугольный башлык, из которого намного позже развилась форма казацкой шапки.

Родственные скифам скотоводческие племена сарматов ученые также нередко связывают с этногенезом будущего населения Украины. Так, в казацких летописях встречаются характерные выражения: «наши казацко-сарматские предки», «князь сарматский и гетман всего Запорожского войска».

На сегодняшний день сохранилось большое количество изображений, позволяющих предположить, что скифский расовый тип во многом совпадает с древнерусским. К примеру, позолоченные скифские мужские фигурки имеют такие же прически и бороды, какие носили жители Руси вплоть до XVII столетия. А облик скифов, изображенных на конях по краям гривны, на взгляд российского историка Александра Нечволодова, не отличался от внешнего вида русских крестьян.

Ученые-генетики, исследуя сотни скифских захоронений, пришли к выводу, что антропологический тип скифов был не иранским, как полагали ранее, а индоевропейским. В середине прошлого столетия выдающийся антрополог и скульптор Михаил Герасимов восстановил портрет скифской амазонки, найденной в захоронении близ Мцхета на Северном Кавказе. Это оказалась молодая женщина русского типа с традиционной косой, уложенной на голове высокой короной.

Глазами современников

Довольно наглядно облик жителя Киевской Руси вырисовывается в характеристиках современников во многих летописных источниках. Из них, к примеру, ясно, что обязательным для древнерусского жителя было ношение бороды. Так, в Судной грамоте князя Ярослава Владимировича (первая четверть XI века) прямо говориться: «Аще пострижеть голову или бороду — епископу 12 гривен, а князь казнить».

Утрата бороды в начале XI столетия являлась одним из тягчайших преступлений и каралась смертью. Но, согласно «Русской правде» последней четверти XI века, наказание за повреждение бороды ограничивалось только денежным штрафом: «О бороде. А кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривен продаже».

Если мы посмотрим на изображение князей на монетах раннего киевского периода, то также увидим обязательный мужской атрибут — бороду. Так, на сребренике Владимира Святославича борода хорошо прорисовывается на подбородке.

Рассказывающий о нравах древних руссов, арабский хронист Ибн Хаукаль отмечал, что «Некоторая часть русов бреет свою бороду, другие завивают ее наподобие гривы и красят шафраном». Эта запись относится ко второй половине X века, как и описание князя Святослава Игоревича византийским историком Львом Диаконом: [С-BLOCK]

«Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерны».

Однако часть исследователей не согласна, что Святослав был безбородый, и советует переводить латинское словосочетание barba rasa, как «с редкой бородой». При этом, согласно историку Сергею Соловьеву , чуб у великого князя мог свисать не с одной, а с двух сторон.

Чаще всего в источниках жители Киевской Руси предстают крепкими и высокорослыми. Арабский путешественник Ибн Фадлан описывал русов в 921-922 годах так: «Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом».

Ибн Фадлан неслучайно обратил внимание на высокий рост русов: по антропологическим данным поляне значительно превосходили ростом других восточных славян — кривичей, древлян, радимичей. Именно поляне, по мнению крупного советского антрополога Валерия Алексеева, составляли основу населения Киевской Руси. «Поляне, яже ныне зовомая русь», — читаем мы у древнего летописца.

Более того, Алексеев предполагал, что древние киевляне являются в большей степени предками великороссов, чем малороссов. «Черепа полян более тонкостенные, средних размеров, как у северных великороссов, а черепа современных центральных украинцев массивные, крупные, то есть такие же, как у жителей Карпат, Словакии Чехии », — пишет ученый.

Смешанный тип Многие современные историки указывают на антропологическую неоднородность современных украинцев. Такая же картина наблюдалась, с их точки зрения, и в Киевской Руси. Академик РАН Татьяна Алексеева пишет, что Киевский некрополь (захоронения в деревянных гробах, грунтовых могилах и срубных гробницах) дает обширный краниологический материал, который заставляет предполагать смешанный этнический состав населения Древнего Киева.

При этом Алексеева отмечает, что краниологические характеристики древних киевлян и германцев разительно отличаются. По-видимому, норманнов в составе дружины киевского князя было очень мало, коль скоро это не наложило отпечаток на антропологический облик населения города, полагает ученый.

С другой стороны, антропологи во внешности древних киевлян прослеживают отчетливые признаки степных кочевников со слабо выраженными монголоидными чертами. Об этом свидетельствуют могильники в Зливках и Каневке. Сельское население Киевской Руси, по словам ученых, антропологически было близко городскому, но более однородно по своим физиологическим свойствам. [С-BLOCK]

Многие историки склонны считать, что бритая голова и вислые усы князя Святослава, а также его шаровары — в большей степени тюркские атрибуты, чем славянские или норманнские.

В смешении различных антропологических особенностей также повинна и киевская дипломатия, сопровождавшаяся династическими браками, как с европейцами, так и с кочевниками. История знает о половецких женах русских князей Святополка Изяславича и Всеволода Владимировича. Неслучайно монголоидные черты просматриваются на некоторых антропологических реконструкциях киевских князей.

Возьмем, к примеру, реконструкцию облика Андрея Боголюбского — сына Юрия Долгорукого и его второй жены, дочери половецкого хана Аепы. Юрий хоть и не был киевлянином, однако его портрет позволяет предположить, как выглядели, в том числе и киевские князья, рожденные в династических браках.

Производивший реконструкцию Михаил Герасимов оставил такую характеристику князя: «Общее впечатление от черепа, что он европеоиден с определённым тяготением к северо-славянским или даже нордическим формам, но лицевой скелет, особенно в верхней части (орбиты, нос, скуловые кости), имеет несомненные элементы монголоидности. Этот монголоидный характер лица подчеркивается некоторым нависанием верхнего века, связанным со слабым надбровьем и наличием небольшого эпикантуса. Учитывая конституциональные и этнические особенности данного черепа, я восстановил волосяной покров: волосы на голове даны волнистыми, а борода и усы монголоидного характера, что как нельзя лучше сочетается с общим типом лица Андрея Боголюбского».