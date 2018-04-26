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Блогеры-участники форума BlogING-2018 расскажут о Кавказе своим подписчикам
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Блогеры-участники форума BlogING-2018 расскажут о Кавказе своим подписчикам 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 26 апреля. /ТАСС/. Блогеры, участвовавшие в форуме BlogING-2018 в Ингушетии, расскажут о Кавказе своим подписчикам из разных регионов страны и мира. Об этом участники форума сказали в последний день BlogING-2018 на неформальной встрече с главой региона Юнус-Беком Евкуровым.
"Я сам из Украины и живу в Росси, и и веду здесь бизнес. В своем блоге мы расскажем о Кавказе и Ингушетии и расскажем как о впечатлениях, так и конструктивную критику для бизнесменов, которые хотели бы открыть свой бизнес на Кавказе. Мы считали, что здесь традиции и обычаи не совместимы с европейской культурой, но сегодня мы приехали и увидели что для европейца и не только открыта Ингушетия и Кавказ, приятно понимать что внутри страны стерты границы", — рассказал блогер из Санкт-Петербурга Владислав Туржанский.
Блогеры единодушно поддержали питерских коллег в идее рассказать об Ингушетии и отдыхе на Северном Кавказе. Юрий Еремин, создатель ютуб-канала о путешествиях по России, предложил Евкурову расширить географию форума блогеров.
"Если вы общаетесь с властями других регионов, хотел бы попросить, чтобы вы им показали этот проект, и не сколько форум, а пресс-тур устроили и в других регионах. Такие туры и мероприятия привлекают больше туристов и покажут, что тот же Кавказ абсолютно безопасен, и здесь есть на что посмотреть, и вдохновиться такими красивыми видами и природой", — сказал Еремин. Об опыте такого форума у себя на родине в Удмуртии расскажет блогер и депутат Ринат Губайдуллин.
Глава региона заверил блогеров, что теперь BlogING-2018 будет носить характер ежегодного мероприятия, но только с большим количеством участников.
Форум блогеров BlogING-2018 проходил в Ингушетии с 24-26 апреля. Для регистрации на мероприятие заявки подали более 300 человек, из которых было отобрано 50, среди них блогеры из разных российских регионов, которые ведут аккаунты в Youtube, Instagram и других соцсетях. У всех участников аудитория подписчиков — от 100 тыс. и выше.
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