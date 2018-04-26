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Мэттис заявил, что Пентагон не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии
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Мэттис заявил, что Пентагон не готов обвинить РФ в использовании систем РЭБ в Сирии 

ТАСС 35 минут назад
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил, что он не намерен сейчас возлагать ответственность на Россию за использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против американских самолетов в Сирии.
"Я не могу сейчас возложить ответственность на россиян. Это очень загруженное пространство, там также присутствуют иранцы, есть силы режима [правительства Сирии]", — сказал он. Мэттис при этом напомнил, что в целом ранее действующая администрация ввела санкции в отношении российских лиц в связи с присутствием РФ в Сирии.
Ранее, как утверждает телеканал Fox News, глава Командования специальных операций Вооруженных сил США (United States Special Operations Command, SOCOM) генерал Реймонд Томас выступил с утверждением о том, что некие силы в Сирии активно применяют средства РЭБ против американских самолетов огневой поддержки AC-130. По его словам, противник проверяет американские силы «на прочность ежедневно», подавляя коммуникации и выводя из строя AC-130, а также другую технику.
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