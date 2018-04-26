В Севастополе убрали юридическую лазейку для застройки территорий возле крепости Чембало

Сегодняшним решением правительства было внесено изменение в постановление правительства № 339, исключающее из перечня градостроительных документов «Проект детальной планировки и застройки Балаклавы», который был утвержден в 2012 году. Теперь при выдаче градостроительных разрешений чиновники не смогут использовать данный документ.