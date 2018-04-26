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В Севастополе убрали юридическую лазейку для застройки территорий возле крепости Чембало
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Джигарханян впал в кому

В Севастополе убрали юридическую лазейку для застройки территорий возле крепости Чембало 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодняшним решением правительства было внесено изменение в постановление правительства № 339, исключающее из перечня градостроительных документов «Проект детальной планировки и застройки Балаклавы», который был утвержден в 2012 году. Теперь при выдаче градостроительных разрешений чиновники не смогут использовать данный документ.
«Ограничения по приказу минкульта уже в принципе защищают эти территории в Балаклаве, потому что ограничивают строительство на отдельных участках, защищают ландшафты и видовые точки на этом объекте. Сегодня мы убрали последнюю юридическую лазейку для застройки территории за крепостью в Балаклаве», — прокомментировала решение правительства директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова.
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