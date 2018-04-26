Лариса Гузеева вспомнила, как выживала в непростые 90-е

@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева вспомнила, как выживала в непростые 90-еЛариса Гузеева (58) часто делится с фолловерами архивными кадрами. Так, она вновь опубликовала снимок 25-летней давности. Кадр был сделан в 90-е. Для телеведущей, как и для многих в нашей стране, это время было непростым. В 90-е от передозировки умер первый муж актрисы. Но были и радостные события — Лариса Гузеева родила сына Георгия. Сама телеведущая так и написала: Девяностые…Иногда я думаю, что это был сон, оглядываюсь— холодеет всё, сейчас я бы я не пережила и доли того, что пришлось. Щедро одаривала и безжалостно отбирала. Такие дела… А вы помните то время?

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 26 Апр 2018 в 5:56 PDT В комментариях подписчики живо откликнулись на просьбу актрисы поделиться своими воспоминаниями о тех годах. Многие рассказали собственные животрепещущие истории: «Помню Лариса. Конечно помню. Это были самые страшные годы в моей жизни!», «Ох, тяжело было, но выжили, детей родили и вырастили…. И сейчас выстоим», «Мы были молоды и все было легко. Хотя времена были сложными, но вспоминаются с теплотой». Актриса подытожила, что никогда не хотела бы пережить то время еще раз и не считает полученный тогда опыт полезным. А тем временем Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назад.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 10 Апр 2018 в 2:14 PDT Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 25 Фев 2018 в 12:11 PST