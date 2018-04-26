Программы развития кадрового управленческого резерва в России не были PR-акцией

«Это не разовая, не предвыборная акция. Ее логика совершенно понятна: власть вполне технологично готовит компетентных квалифицированных людей», — заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко о целях программы развития кадрового управленческого резерва в России

Управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко опроверг слухи о том, что программы развития кадрового управленческого резерва были разовыми и запускались исключительно под президентские выборы.

«Выборы прошли, поэтому позиция тех, кто считает это PR-акций, странная. Логики в этом нет. Это не разовая, не предвыборная акция. Ее логика совершенно понятна: власть вполне технологично готовит компетентных квалифицированных людей, чтобы расставлять их по ключевым и значимым позициям», — сказал Безручко.

В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова также отмечает, что идет системная работа с молодежью и профессионалами и говорить о временной PR-акции не приходится. «Очевиден курс на обновление корпуса государственного управления, на вовлечение на госслужбу людей из других сфер. Поэтому, конечно, эта история надолго. Разовой акцией невозможно ничего изменить», — сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

По словам Безручко, управленческая элита активно обновляется, поэтому запуск подобных проектов очень важен для всей страны. «Достаточно посмотреть на назначения губернаторов и министров последних нескольких лет и увидеть, что управленческий корпус, первые лица региональных органов власти и министерств обновляются. Поэтому естественно, что нужно готовить людей, которые способы придать новый вектор движения, импульс развития органам власти», — отметил он.

В то же время он напомнил, что подобные усилия власти предпринимали и ранее, но освещалось это не столь широко. Плюс ко всему сыграло роль и то, что новые проекты оказались очень востребованы и заинтересовали сотни тысяч человек. «На фоне успешных проектов, таких как „Лидеры России“, общественный интерес к этой теме возрос. И все вопросы, связанные с поиском управленческих талантов в государственной власти, стали более интересны и более широко освещаемы в прессе», — пояснил Безручко.

Кроме этого, сейчас поиск управленческих кадров приобрел оригинальный и новаторский оттенок. К примеру, происходит активное взаимодействие не только с вузами и другими учебными заведениями, но и с госкомпаниями, такими как «Сбербанк» и другими, «которые весьма щедро делятся с госуправленцами своими лучшими практиками и наработками в области наработки лидеров». «Такая кооперация — достаточно серьезный шаг вперед от академического образования», — считает Павел Безручко.

Федорова добавляет, что новаторство заключается еще и в том, что власти начали действовать не по одной линии, а по нескольким. «Мы видим обновление губернаторского корпуса. С другой стороны, мы видим работу с молодыми профессионалами, студентами и школьниками. Настоящее ощущение изменений появляется, когда мы видим, что эти изменения происходят в нескольких местах, а не одной точке», — уверена эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва объявил о втором наборе в программу развития резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС . Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных регионов.

По его словам, Россия нуждается в современных, думающих специалистах, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения, во всех областях — в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса.

«Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», — отмечал политолог Дмитрий Гусев