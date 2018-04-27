Причиной обрушения части Петровского дока в Кронштадте стал природный источник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Причиной обрушения земляного оврага на Петровском доке — старейшем гидротехническом сооружении в Европе и памятника, находящимся под охраной ЮНЕСКО — в Кронштадте , стал природный источник. Как рассказали в пресс-службе администрации Кроштадтского района Сакнт-Петербурга, источник планируют облагородить для общего пользования гражданами.

"Специалистами на месте оползня был обнаружен источник, сейчас однозначно понятно, что это вода природного происхождения, не водопроводная. По своим характеристикам она похожа на питьевую, сейчас ее отдали на экспертизу", — сказали в администрации.

В пресс-службе отметили, что в случае, если вода будет признана пригодной для питья, то районные власти намерены облагородить источник для того, чтобы все желающие смогли набирать чистую питьевую воду. «Примечательно, что источник появился в ста метрах от Морского собора. Так что, вероятно, в городе скоро появится общедоступный родник со святой водой», — сказали в администрации района.

Собеседник агентства также добавил, что в настоящее время земляной овраг укрепили специальными стальными балками. «Дальнейшее обрушение предотвращено», — отметили пресс-службе.

Как сообщалось ранее, земляной овраг, который является частью Петровского дока, обрушился в четверг. Площадь оползня составила около 30 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. В администрации района ТАСС рассказали, что памятник был передан на баланс властей в 2015 году и нуждается в реконструкции, которая оценивается в несколько миллиардов рублей. Однако в бюджете района есть средства только на поддержание его в текущем состоянии, отмечали в пресс-службе.