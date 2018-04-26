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Директора ессентукского санатория наказали за продажу минеральной воды
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Директора ессентукского санатория наказали за продажу минеральной воды 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Ессентуках в одном из бюветов за минеральную воду незаконно брали деньги с отдыхающих в санатории, сообщили STAV.AIF.RU в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Но договора на оказание платных услуг у санатория не было.
От руководителя учреждения надзорники потребовали прекратить незаконную деятельность.
Только после этого целебная вода стала бесплатной, как это и положено по закону.
Директора санатория привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что на Кавминводах ушлые дельцы время от времени пытались брать деньги за воду в бюветах.
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