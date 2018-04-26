Директора ессентукского санатория наказали за продажу минеральной воды 

В Ессентуках в одном из бюветов за минеральную воду незаконно брали деньги с отдыхающих в санатории, сообщили STAV.AIF.RU в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Но договора на оказание платных услуг у санатория не было.
От руководителя учреждения надзорники потребовали прекратить незаконную деятельность.
Только после этого целебная вода стала бесплатной, как это и положено по закону.
Директора санатория привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что на Кавминводах ушлые дельцы время от времени пытались брать деньги за воду в бюветах.