Директора ессентукского санатория наказали за продажу минеральной воды

Ессентуках в одном из бюветов за минеральную воду незаконно брали деньги с отдыхающих в санатории, сообщили STAV.AIF.RU в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Но договора на оказание платных услуг у санатория не было.

От руководителя учреждения надзорники потребовали прекратить незаконную деятельность.

Только после этого целебная вода стала бесплатной, как это и положено по закону.

Директора санатория привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Кавминводах ушлые дельцы время от времени пытались брать деньги за воду в бюветах.