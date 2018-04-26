Ещё
Страны СНГ подпишут 1 июня соглашение по стандартизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Страны СНГ подпишут 1 июня соглашение по стандартизации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Страны СНГ подпишут 1 июня соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
"В рамках СНГ был подготовлен проект соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Его подписание запланировано на 1 июня этого года. Соглашение создаст базовые условия для легального распространения стандартов в странах содружества", — сказал Абрамов на коллегии ведомства.
По его словам, на протяжении многих лет остаются нерешенными вопросы защиты авторских прав на стандарты — не определен их правовой статус и правила распространения.
"Между тем защита стандартов должна вестись с использованием инструментов интеллектуальной собственности. Разработка современных стандартов требует серьезных вложений, и мы должны обеспечить инвестиционную привлекательность этой деятельности", — добавил Абрамов.
Как отметили в ведомстве, принятие соглашения направлено на создание правовой основы для обеспечения единства принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации, достоверности и актуальности применяемых документов, легальности их распространения.
РИА Новости: последние новости
Страны G7 призвали воссоздать механизм ООН по расследованию химатак в Сирии Клинцевич прокомментировал отказ США признать перехват в Сирии ракет Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях772
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии58
Россия успокоила «запуганных» морпехов США93
Пентагон решил пойти навстречу России31
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение