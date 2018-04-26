Страны СНГ подпишут 1 июня соглашение по стандартизации

"В рамках СНГ был подготовлен проект соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Его подписание запланировано на 1 июня этого года. Соглашение создаст базовые условия для легального распространения стандартов в странах содружества", — сказал Абрамов на коллегии ведомства.

По его словам, на протяжении многих лет остаются нерешенными вопросы защиты авторских прав на стандарты — не определен их правовой статус и правила распространения.

"Между тем защита стандартов должна вестись с использованием инструментов интеллектуальной собственности. Разработка современных стандартов требует серьезных вложений, и мы должны обеспечить инвестиционную привлекательность этой деятельности", — добавил Абрамов.

Как отметили в ведомстве, принятие соглашения направлено на создание правовой основы для обеспечения единства принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации, достоверности и актуальности применяемых документов, легальности их распространения.