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Нижне-Волжская набережная обретает очертания
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Джигарханян впал в кому

Нижне-Волжская набережная обретает очертания 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Открытие Нижне-Волжской набережной — это, пожалуй, одно из самых долгожданных событий для всех нижегородцев. И произойти оно должно уже буквально через месяц — к 1 июня. Корреспондент «В городе N» побывала на долгострое и запечатлела исторический момент завершения реконструкции.
Впрочем, ощущения законченности объекта еще нет, хотя вдоль Волги уже можно пройтись по брусчатке.
Обновленную набережную уже облюбовали рыбки.
Колонны с фонарями смотрятся эпично.
Как сообщают в администрации Нижнего Новгорода, набережная будет трехуровневой. На них разместятся смотровые площадки, газоны и цветники. Кстати, на объект уже привезли хвойные деревья.
На самом верхнем уровне предполагается наличие велосипедных дорожек. На среднем — помимо лестничных сходов будут организованы съезды для автомобилей, малые архитектурные формы с цветниками, деревьями, скамейками для отдыхающих. В нишах смотровых площадок разместятся объекты торгового назначения.
Реконструкция набережной должна завершиться 1 июня, ранее называлась дата 15 мая. В честь этого городские власти намерены устроить праздник. В администрации Нижнего Новгорода нам сообщили, что объект готов на 81%.
Как отметил председатель комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников во время совещания 17 апреля, Нижне-Волжская набережная является самым сложным объектом, которые благоустраиваются к чемпионату мира по футболу. Основной причиной этого он назвал нехватку людей на объекте, однако подрядчик уверяет, что успеет выполнить работу в срок. Кстати, мы тоже не заметили особого движения на стройке. Возможно, был обед или пересменок.
Напомним, что в далеком 2011 году на набережной предполагалось строительство торгово-развлекательного центра «Порт». Он должен был открыться в октябре 2012 года.
Фото: Полина Троянова
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