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Мэрия Воронежа пересмотрит дизайн-регламент
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Мэрия Воронежа пересмотрит дизайн-регламент 

Вести Воронеж 15 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Поправки в документ внесут в течение двух месяцев. В Воронеже в течение двух месяцев внесут поправки в дизайн-регламент. Документ планируется избавить от неточностей и противоречащих друг другу положений. Об этом рассказал главный архитектор Воронежа Константин Кузнецов в среду, 25 апреля. Для доработки документа создадут специальную комиссию, в которую войдут как чиновники, так и представители архитектурного и бизнес-сообщества. Постановление о создании комиссии уже направили для визирования в правовое управление администрации города, рассказал заместитель руководителя управления главного архитектора Виталий Чмыхов. — Документ действует уже два года. Представители администрации, предприниматели, архитектурное сообщество, все мы осознали, что есть некоторые моменты, которые между собой не стыкуются. Разные пункты документа иногда противоречат друг другу. Остро назрела необходимость создания комиссии, которая бы досконально изучила этот документ и с учетом мнения предпринимателей, архитекторов, мэрии и антимонопольной службы внесла бы в него поправки, — пояснил Виталий Чмыхов. В управлении главного архитектора рассчитывают, что доработка дизайн-регламента займет не более двух месяцев. Пожелания предпринимателей тоже учтут, но радикальных перемен ждать не стоит, предупредил Константин Кузнецов. Справка Дизайн-регламент, который должен улучшить облик Воронежа и избавить его от визуального шума, разработали в 2014 году и в тестовом режиме запустили 1 июня 2015 года. Работа над документом, которую возглавил создатель института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер, заняла полгода. При разработке требований, правил и норм учли опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Документ, содержащий требования к цветовому решению фасадов, а также внешнему виду входных групп, вывесок, табличек и витрин, разделил город на две зоны — строгой и общей регламентации. В первую попал исторический центр города, крупные городские магистрали и объекты культурного наследия. К 2020 году мэрия планирует привести в соответствие с требованиями дизайн-регламента 4,5 тыс. входных групп. Елена Гончарова
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