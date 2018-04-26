На Камчатке отметят 10-летие Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера

28 апреля исполняется десять лет со дня образования Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края . Об этом сообщили в региональном Агентстве по внутренней политике.

Там рассказали, что создание Совета стало для коренного сообщества края площадкой для консолидации общественных сил в решении многих актуальных вопросов природопользования, сохранения и развития традиций, промыслов, культуры и родных языков.

За 10-летний период деятельности Совета проведены 56 заседаний (2008-2018) разного формата. В результате совместного нормотворчества приняты региональные законы и выработаны предложения по внесению изменений в действующие законы и нормативные правовые акты, в том числе в сфере народных художественных промыслах, родовых общин, родных языков, поддержки северного оленеводства, распределения между пользователями квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и многие другие. Члены Совета активно работали над созданием Стратегии устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года.

С юбилеем членов Совета поздравил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

"За эти годы Вы проделали важную и трудоемкую работу, в том числе и по укреплению взаимодействия с федеральными, региональными и местными органами власти. Совет инициировал обсуждение важных вопросов для коренных малочисленных народов Севера: сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни, развитие отраслей хозяйственной деятельности. Во взаимодействии с представителями исполнительной и законодательной власти Камчатки были разработаны предложения по эффективному совершенствованию федерального и регионального законодательства. Уверен, что именно объединение наших усилий будет способствовать решению масштабных социально-экономических задач нашего края, устойчивому развитию коренных малочисленных народов Камчатки, взаимопониманию в обществе", — отметил Владимир Илюхин.

В 10-летний период в Совете работали многие лидеры общественного движения коренных малочисленных народов, руководители общественных и некоммерческих организаций коренных малочисленных народов. Среди них Татьяна Романова , Елена Казанцева, Надежда Писковая, Роман Кияйкин, Галина Тишова, Анастасия Чухман, Олег Запороцкий, Александр Велицкий, Мария Сидоренко, Андрей Попов , Нина Запороцкая и многие другие.

"Советы проходили примерно два раза в месяц. В состав входили люди из разных районов Камчатки. На заседания приглашались руководители Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера с Усть-Большерецка, Эссо, Соболево… Приходили даже студенты. Все мы решали одну общую задачу-как лучше жить коренному народу. Правительство Камчатского края всегда шло нам навстречу. Отзывов негативных о работе не было. Было, конечно, страшно начинать все это. Но у нас всё получилось", — рассказала член первого состава Совета Надежда Писковая.

Совет контролирует исполнение Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, при этом, уделяя значительное внимание формированию гражданского единства в регионе и дальнейшему развитию коренных народов Камчатки. Немалую роль в этом играет молодежное движение.

"Для нас, молодежи, важно, что мы работаем в Совете. Непосредственно с нами решались вопросы сохранения традиционной культуры, священных мест, родных языков коренных. Совет объединил неравнодушных людей, занимающих активную гражданскую позицию, дал нам возможность не только доносить проблемы коренных людей с отдаленных поселков, но и принимать участие в их решении", — отметила член Совета, председатель РОО «Дружба Северян» Галина Кравченко

По инициативе общественности национальные праздники коренных малочисленных народов приобрели официальный статус и закреплены Законом Камчатского края, такие как: «День оленевода», традиционная Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия», «День первой рыбы», «Нургэнэк — эвенский Новый год», «Алхалалалай — ительменский обрядовый праздник», «Хололо — корякский национальный праздник». При участии Совета 2013 год объявлялся Годом национальной культуры в Камчатском крае, посвященном жизни и творчеству основателя Государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» А. В. Гиля, инициировалось строительство этно-культурных центров в национальных селах.