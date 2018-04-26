На Камчатке отметят 10-летие Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера 

28 апреля исполняется десять лет со дня образования Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края. Об этом сообщили в региональном Агентстве по внутренней политике.
Там рассказали, что создание Совета стало для коренного сообщества края площадкой для консолидации общественных сил в решении многих актуальных вопросов природопользования, сохранения и развития традиций, промыслов, культуры и родных языков.
За 10-летний период деятельности Совета проведены 56 заседаний (2008-2018) разного формата. В результате совместного нормотворчества приняты региональные законы и выработаны предложения по внесению изменений в действующие законы и нормативные правовые акты, в том числе в сфере народных художественных промыслах, родовых общин, родных языков, поддержки северного оленеводства, распределения между пользователями квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и многие другие. Члены Совета активно работали над созданием Стратегии устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года.
С юбилеем членов Совета поздравил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
"За эти годы Вы проделали важную и трудоемкую работу, в том числе и по укреплению взаимодействия с федеральными, региональными и местными органами власти. Совет инициировал обсуждение важных вопросов для коренных малочисленных народов Севера: сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни, развитие отраслей хозяйственной деятельности. Во взаимодействии с представителями исполнительной и законодательной власти Камчатки были разработаны предложения по эффективному совершенствованию федерального и регионального законодательства. Уверен, что именно объединение наших усилий будет способствовать решению масштабных социально-экономических задач нашего края, устойчивому развитию коренных малочисленных народов Камчатки, взаимопониманию в обществе", — отметил Владимир Илюхин.
В 10-летний период в Совете работали многие лидеры общественного движения коренных малочисленных народов, руководители общественных и некоммерческих организаций коренных малочисленных народов. Среди них Татьяна Романова, Елена Казанцева, Надежда Писковая, Роман Кияйкин, Галина Тишова, Анастасия Чухман, Олег Запороцкий, Александр Велицкий, Мария Сидоренко, Андрей Попов, Нина Запороцкая и многие другие.
"Советы проходили примерно два раза в месяц. В состав входили люди из разных районов Камчатки. На заседания приглашались руководители Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера с Усть-Большерецка, Эссо, Соболево… Приходили даже студенты. Все мы решали одну общую задачу-как лучше жить коренному народу. Правительство Камчатского края всегда шло нам навстречу. Отзывов негативных о работе не было. Было, конечно, страшно начинать все это. Но у нас всё получилось", — рассказала член первого состава Совета Надежда Писковая.
Совет контролирует исполнение Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, при этом, уделяя значительное внимание формированию гражданского единства в регионе и дальнейшему развитию коренных народов Камчатки. Немалую роль в этом играет молодежное движение.
"Для нас, молодежи, важно, что мы работаем в Совете. Непосредственно с нами решались вопросы сохранения традиционной культуры, священных мест, родных языков коренных. Совет объединил неравнодушных людей, занимающих активную гражданскую позицию, дал нам возможность не только доносить проблемы коренных людей с отдаленных поселков, но и принимать участие в их решении", — отметила член Совета, председатель РОО «Дружба Северян» Галина Кравченко.
По инициативе общественности национальные праздники коренных малочисленных народов приобрели официальный статус и закреплены Законом Камчатского края, такие как: «День оленевода», традиционная Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия», «День первой рыбы», «Нургэнэк — эвенский Новый год», «Алхалалалай — ительменский обрядовый праздник», «Хололо — корякский национальный праздник». При участии Совета 2013 год объявлялся Годом национальной культуры в Камчатском крае, посвященном жизни и творчеству основателя Государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» А. В. Гиля, инициировалось строительство этно-культурных центров в национальных селах.
"Через Совет мы поддерживаем контакты практически со всеми северными регионами, в которых проживают коренные малочисленные народы Севера, обсуждаем вопросы, которые возникают при реализации тех или иных программ, законов Российской Федерации, законов Камчатского края. За 10 лет Совет смог объединить усилия людей разных направлений, языков, промысла, хозяйственной деятельности, общественных групп вокруг тех проблем, которые необходимо решать совместно", — отметила председатель Совета, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич.