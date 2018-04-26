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Здание торгового центра в центре Вологды приводят в соответствие с паспортом фасада
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Здание торгового центра в центре Вологды приводят в соответствие с паспортом фасада 

Официальный сайт Администрации города Вологды 23 минуты назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Сегодня в Вологде демонтировали разноплановые информационные конструкции на фасаде торгового центра на Батюшкова, 6. Работы провел собственник здания под контролем специалистов городского Департамента градостроительства. Фасад торгового центра приводят в соответствие с разработанным городскими властями паспортом фасада.
Теперь на фасаде ТЦ вместо плакатов появится электронный стенд, где будет появляться вся информация о магазинах. Такой подход полностью соответствует требованиям городских властей и правилам благоустройства города.
«В 2017-2018 годах мы вместе с Административным департаментом города активно пытаемся навести порядок с оформлением фасадов зданий в Вологде. Постепенно планируется привести город к определенному единому стандарту. Все информационные конструкции: вывески, названия магазинов, которые находятся на фасадах торговых центров, должны быть размещены в едином стиле. Для этого в областной столице разрабатываются паспорта фасадов, в которых прописано, какого размера должны быть вывески, где и как они могут быть размещены, чтобы сохранить гармоничный облик здания и города в целом», — рассказала начальник службы по наружной рекламе Департамента градостроительства Администрации г. Вологды Виктория Семенова.
На данный момент в Вологде разработано более 300 паспортов фасадов для зданий в центральной части города. В более чем половине случаев собственники привели объекты в соответствие с документом. Также сейчас разрабатывается еще 100 паспортов фасадов для построек, расположенных вдоль магистральных улиц. Это исполнение поручения, которое Мэр Вологды Сергей Воропанов дал на февральском публичном отчете в рамках проекта «Команда Губернатора. Ваша оценка».
Добавим, соблюдение правил благоустройства проверяют специалисты городского административно-технического отдела. За неисполнение требований собственнику выдается административное предписание, а в перспективе грозит штраф. С начала года выдано уже более 80 уведомлений о нарушениях правил благоустройства.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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