Насколько сегодня опасен Чернобыль

26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Она стала крупнейшей в истории атомной энергетики. Сильнее всего пострадала Белоруссия . 23% ее территории были загрязнены радиацией. Из зараженных зон были эвакуированы 138 тысяч жителей.

Насколько сегодня опасна мертвая Чернобыльская АЭС, в студии телеканала «МИР 24» рассказал эксперт по проблемам атомной энергетики, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

— После аварии на Чернобыльской АЭС над взорвавшимся четвертым энергоблоком был возведен бетонный саркофаг. В каком сейчас он состоянии и насколько опасно то, что под ним?

Сергей Пикин: Он сдержал дозу радиации, которая потенциально могла быть получена дополнительно. Понятно, что 30 лет назад его возводили в спешке, и тогда материалы были отличные от современных. Саркофаг пошел трещинами и находится в не очень хорошем состоянии, но в принципе ситуация под контролем.

— Сколько еще лет будет фонить четвертый энергоблок?

Сергей Пикин: Когда над ним появится современное надежное укрытие, то, что находится внутри четвертого энергоблока, надо будет разобрать и захоронить, иначе процесс затянется на столетия. Разбор и утилизация того, что находится под саркофагом — тоже процесс небыстрый.

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Что грозит уникальному озеру?

— В 1992 году прошел международный конкурс на строительство большого и сложного инженерного проекта «Укрытие-2». В 2007-м началось строительство. В 2016-м по рельсам на старый саркофаг надвинули новый защитный купол. Новое укрытие рассчитано на сто лет эксплуатации, но в эксплуатацию его так и не сдали. Почему?

Сергей Пикин: Действительно, проект до сих пор не завершен, хотя изначально называли сроки 2013-2014 годы. Сейчас срок сдачи в эксплуатацию сдвинули до 2020-го. Требования к объекту предъявляются серьезные, хочется, чтобы он прослужил минимум сто лет.

— Список того, что еще нужно сделать, чтобы «Укрытие-2» заработало, довольно большой. Например, надо завершить крепеж специальных мембран, которыми арка нового купола почти герметически крепится к конструкциям первого саркофага. Еще предстоит установить много технических систем: систему вентиляции воздуха, краны для дальнейшей разборки конструкций разрушенного саркофага, автоматизированные системы контроля радиационного фона и температуры, водоотводы, защиту от ударов молний и так далее.

Сергей Пикин: Сейчас есть только купол, а систем, которые обеспечат его жизнедеятельность, пока нет. В этот объект уже вложено порядка двух миллиардов долларов, и надо еще десятки миллионов долларов. Но даже без дополнительных систем этот саркофаг позволяет существенно понизить радиационный фон.

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