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Россия успокоила «запуганных» морпехов США
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Россия успокоила «запуганных» морпехов США 

Рамблер 28 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил США в миролюбии российской армии.
«Успокоить наших западных коллег можно тем, что Россия — миролюбивая страна в отличие от блока НАТО, который вроде считается оборонительным, а на деле участвует в актах агрессии, как недавний удар по Сирии. То же самое можем вспомнить про Ирак, Ливию», — заявил Красов в эфире НСН.
Ранее командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил об уязвимости американских сил передового развертывания перед новым вооружением России, Китая, КНДР и Ирана.
Андрей Красов считает, что обеспокоенность западных стран естественна, ведь Вооруженные силы РФ с каждым годом оснащаются все лучше, а некоторые образцы вооружения не имеют аналогов в мире.
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