Россия успокоила «запуганных» морпехов США

«Успокоить наших западных коллег можно тем, что Россия — миролюбивая страна в отличие от блока НАТО, который вроде считается оборонительным, а на деле участвует в актах агрессии, как недавний удар по Сирии. То же самое можем вспомнить про Ирак, Ливию», — заявил Красов в эфире НСН.

КНДР и Ирана. Ранее командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил об уязвимости американских сил передового развертывания перед новым вооружением России, Китая

Андрей Красов считает, что обеспокоенность западных стран естественна, ведь Вооруженные силы РФ с каждым годом оснащаются все лучше, а некоторые образцы вооружения не имеют аналогов в мире.