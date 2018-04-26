В Останкине сделают открытки для ветеранов

Мастер-класс по изготовлению открыток и сувениров, посвященный приближающемуся Дню Победы, пройдёт в спортивно-досуговом центре «Останкино». Всех желающих сделать праздничное поздравление для ветеранов ждут 27 апреля.

— Мастер-класс пройдёт в здании нашего центра по адресу ул. Академика Королева, 1, — уточнила руководитель ГБУ СДЦ «Останкино» Наталия Оськина

А 29 апреля на спортивной площадке во дворе дома 81 на проспекте Мира устроят спортивный праздник для всей семьи. Там организуют спортивные состязания и весёлые конкурсы. Также на площадке будет работать аквагримёр: он украсит всем желающим лицо рисунками. (иб)