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В Останкине сделают открытки для ветеранов
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В Останкине сделают открытки для ветеранов 

Управа Останкинского района 25 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Мастер-класс по изготовлению открыток и сувениров, посвященный приближающемуся Дню Победы, пройдёт в спортивно-досуговом центре «Останкино». Всех желающих сделать праздничное поздравление для ветеранов ждут 27 апреля.
— Мастер-класс пройдёт в здании нашего центра по адресу ул. Академика Королева, 1, — уточнила руководитель ГБУ СДЦ «Останкино» Наталия Оськина.
А 29 апреля на спортивной площадке во дворе дома 81 на проспекте Мира устроят спортивный праздник для всей семьи. Там организуют спортивные состязания и весёлые конкурсы. Также на площадке будет работать аквагримёр: он украсит всем желающим лицо рисунками. (иб)
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