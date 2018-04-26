Нижний стал пилотным миллионником федерального проекта «Умный город»

Город получит из федерального бюджета субсидии на организацию в городе «умных» остановок, парковок, светофоров, переходов, а также системы обратной связи. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на бизнес-форуме «Будущее города» в Арсенале.

Градоначальник представил экспертам презентацию «Нижний Новгород — умный город».

Предполагается, что в городе появятся «умные остановки» с системами видеонаблюдения, информационными табло, датчики для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха и вендинговые автоматы. Контролировать их будут дистанционно сотрудники ГИБДД . Кстати, «умные переходы» смогут по ночам подсвечивать «зебры».

Кроме того, в Нижнем Новгороде появятся сразу несколько интерактивных систем коммуникации. Горожане смогут следить за работой муниципалитета и сообщать о своих проблемах, только используя смартфон. Например, с помощью платформы «АнтиснегНН.рф» можно будет наблюдать за работой снегоуборочной техники. Появится также сервис и для коммуниации с предпринимателями, что облегчит взаимодействие бизнеса и власти.

«80% всех жалоб, поступающих от жителей города, касаются проблем в сфере ЖКХ, поэтому мы сейчас проводим конкурс, и уже в июне должна заработать информационная система «Наш Нижний», которая поможет жителям в вопросах взаимодействия с домоуправляющими компаниями. Каждая заявка будет проходить через эту систему и контролироваться муниципалитетом. Закрыть ее сможет только сам обратившийся, если он считает, что его проблема решена», — подчеркнул Владимир Панов

Мнения

Руководитель нижегородской организации инвалидов «Ковчег», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пономаренко: «У меня хорошие впечатления от сегодняшнего мероприятия и от выступления главы города. Мне нравится конкретика, минимум слов и скорость действия Владимира Панова».