В Нижнем Новгороде проходит семинар-совещание руководителей подразделений территориальных органов МВД России

Сегодня в Нижегородской академии МВД России заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов открыл совещание-семинар с руководителями подразделений организации применения административного законодательства территориальных органов МВД России.

В мероприятии приняли участие начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Архипов , и.о. заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Генералов , руководители подразделений организации применения административного законодательства территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, УТ МВД России по Центральному, Северо-Западному, Приволжскому и Уральскому федеральных округов.

В своем выступлении Вадим Гайдов отметил, что приоритетным направлением в деятельности подразделений МВД России, реализующих административное законодательство, является профилактика: «Реализуя принцип неотвратимости наказания за противоправные деяния путём привлечения виновных лиц к административной ответственности, полиция осуществляет большую работу по предотвращению более тяжких нарушений законодательства».

Участники совещания-семинара обсудят вопросы правоприменительной практики, поделятся положительным опытом работы, а также ознакомятся с материально-технической базой академии.

В этот же день Вадим Гайдов принял участие в торжественной церемонии открытия нового тренажёрного зала для курсантов и слушателей академии, где будущие сотрудники органов внутренних дел будут совершенствовать свою физическую подготовку.