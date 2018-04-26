Ответили на вызов стихии

Ураган, бушевавший в столице 21 и 22 апреля, обесточил в Новой Москве полсотни трансформаторов. Благодаря оперативной и порой героической работе энергетиков электроснабжение было восстановлено за одну ночь.

В Москве в ее старых границах даже в пик урагана высоковольтные и распределительные сети Московской объединенной электросетевой компании работали бесперебойно. Пострадала территория Новой Москвы, где произошли обесточения в ряде населенных пунктов поселений Новофедоровское, Роговское, Московский, Рязановское, Краснопахорское и Вороновское. Без света тогда остались более двух тысяч человек. Высоковольтные воздушные линии ТиНАО удар стихии выдержали.

В ночь с 21 на 22 апреля сбором информации об отключениях занимался диспетчер Троицкого района электросетей МОЭСК Владимир Буховец.

— К 17:00, когда началась моя смена, стало понятно, что отключения приобретают массовый характер, и новые сообщения продолжали поступать. По большинству участков мы отслеживали симметричность напряжения и нагрузки визуально по электронному щиту. Это современная система телемеханизации, которая немедленно сигнализирует об аварии на линии, — отметил он.

28-летний Артем Монахов работает на участке мастером мобильной бригады с 2014 года после окончания Ивановского энергетического университета. Стихия не застала его врасплох.

— Характер повреждений был везде примерно одинаковый — поваленные деревья, слетевшие или оборванные провода либо замыкания на линиях вследствие корот— кого замыкания, — вспоминает мастер. — Со всеми этими ситуациями мы давно знакомы, сложность вызывали только погодные условия, в которых приходилось работать в ту ночь.

Без сна, под дождем и при все еще шквальном ветре специалисты МОЭСК совершали многокилометровые обходы по лесным массивам и оврагам вдоль линий электропередачи, производя ремонт поврежденных участков, сращивая оборванные провода, удаляя с воздушных линий упавшие ветки. Руководивший одной из мобильных бригад в ночь, Олег Коновалов в энергетике уже 28 лет. В такие непростые дежурства он вспоминает отца, всю жизнь проработавшего инженером на Нарынской ГЭС в Киргизии . По его примеру он и решил также стать энергетиком. Теперь и его собственный сын продолжает рабочую династию.

— Дежурил я с самого утра, — говорит Олег Иванович. — Выехали в первую же волну урагана. Попался сложный участок линий электропередачи в заболоченном лесу, куда техника не могла пробраться. Залезали на столб при помощи ручных средств и страховки, светили фонарями — было темно, хоть глаз выколи. Ночью работать сложнее всего. Потом после небольшой передышки небо снова почернело, ливанул дождь, ветер усилился. Мы отправились восстанавливать линию в следующее место… Начальник службы ЛЭП Новой Москвы Александр Лавриненко отметил высокую готовность всех бригад.

— Когда мы приехали на базу, машины были уже заряжены, бригады укомплектованы. Они находились в полной готовности еще в полдень, до начала неблагоприятных погодных условий — говорит он. — На местах все действовали быстро, понимая, что в любую минуту могут поступить новые вызовы.

При этом не оставляли в беде местных жителей: дорогу в садовый кооператив «Малинки» заблокировали упавшие рядом с линией деревья, мы распилили и убрали их, чтобы смогла проехать карета скорой помощи.

СПРАВКА

В ликвидации последствий стихии в Новой Москве были задействованы 22 бригады из 66 человек и 26 единиц техники, а также 11 передвижных электростанций для временной подачи напряжения абонентам. Полностью восстановить электроснабжение энергетикам удалось всего за одну ночь. К 7:30 утра воскресенья все потребители получали электроэнергию по обычной схеме.

Высший уровень защиты

Стихия не первый раз испытывает столичных энергетиков на прочность, и каждый раз из этой битвы они выходят победителями. Массовых обесточений помогла избежать и масштабная работа по приведению электросетевого хозяйства Новой Москвы к стандартам российской столицы.

На протяжении последних лет производятся модернизация подстанций, замена неизолированных проводов на самонесущие с изоляцией. А проект по кольцеванию электрической сети позволит в случае нештатных ситуаций при повреждении одной линии в считанные секунды производить переключение на резервный источник питания, так что потребители даже не заметят, что где-то произошло отключение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Пьяных, начальник Троицкого района электрических сетей МОЭСК:

— Когда стало известно, что на Москву надвигается холодный фронт, все средства были мобилизованы, сотрудники предупреждены, составлены графики дежурств, введен режим повышенной готовности. Благодаря этому при первых же сообщениях об отключениях бригады оперативно смогли выехать на места аварий. Коллектив работал слаженно и оперативно, грамотно расставляя приоритетные задачи.