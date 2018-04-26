Один из танкеров «Ямала СПГ» получил незначительные повреждения

Марк Джетвей. Один из танкеров «Ямала СПГ» получил незначительные повреждения, приостановит поставку сжиженного природного газа на время ремонтных работ, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка"

"Один из танкеров Arc-7, " Борис Вилькицкий ", получил небольшое повреждение одного из модулей и будет направлен в сухой док на ремонт. Танкер поставит еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола. Ожидается, что он вернется к работе, когда завершатся ремонтные работы, что, по нашему расписанию, совпадает с плановыми ремонтными работами на «Ямал СПГ»", — сказал Джетвей в ходе телефонной конференции.

Ремонтные работы на первой очереди «Ямала СПГ» пройдут в течение двух недель в мае. «Производство на заводе будет остановлено в этот период, но это не повлияет на поставку СПГ. Мы опережаем плановое завершение строительства четырех СПГ-хранилищ. Мы загрузим несколько танкеров СПГ из этих хранилищ», — сказал он. Работы не повлияют на объемы производства СПГ в 2018 году и расписание отгрузок, отметил Джетвей.

Всего для «Ямал СПГ» потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с «Ямала СПГ» перевозят пять танкеров — «Кристоф де Маржери», «Борис Вилькицкий», «Эдуард Толль», «Федор Литке» и " Владимир Русанов ".

Производство на первой технологической линии «Ямала СПГ» началось в декабре 2017 года. В конце апреля глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что «Ямал СПГ» с начала работы проекта отгрузил уже более 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.