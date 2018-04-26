Один из танкеров «Ямала СПГ» получил незначительные повреждения, приостановит поставку сжиженного природного газа на время ремонтных работ, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.
"Один из танкеров Arc-7, "Борис Вилькицкий", получил небольшое повреждение одного из модулей и будет направлен в сухой док на ремонт. Танкер поставит еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола. Ожидается, что он вернется к работе, когда завершатся ремонтные работы, что, по нашему расписанию, совпадает с плановыми ремонтными работами на «Ямал СПГ»", — сказал Джетвей в ходе телефонной конференции.
Ремонтные работы на первой очереди «Ямала СПГ» пройдут в течение двух недель в мае. «Производство на заводе будет остановлено в этот период, но это не повлияет на поставку СПГ. Мы опережаем плановое завершение строительства четырех СПГ-хранилищ. Мы загрузим несколько танкеров СПГ из этих хранилищ», — сказал он. Работы не повлияют на объемы производства СПГ в 2018 году и расписание отгрузок, отметил Джетвей.
Всего для «Ямал СПГ» потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с «Ямала СПГ» перевозят пять танкеров — «Кристоф де Маржери», «Борис Вилькицкий», «Эдуард Толль», «Федор Литке» и "Владимир Русанов".
Производство на первой технологической линии «Ямала СПГ» началось в декабре 2017 года. В конце апреля глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что «Ямал СПГ» с начала работы проекта отгрузил уже более 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.
Всего в рамках проекта «Ямал СПГ» запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами «Ямала СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).