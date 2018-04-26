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Сбывшаяся мечта покупателей
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Сбывшаяся мечта покупателей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
20 апреля торговая сеть «Пятерочка» открыла 12-тысячный магазин. В этот день праздничные открытия прошли сразу в 12 городах России, в том числе и в Москве.
С девяти часов утра у магазина, который располагается в районе Выхино на Снайперской улице, 9, стали собираться местные жители, с нетерпением ожидавшие открытия нового универсама шаговой доступности.
На торговой площади более 350 кв. м представлено свыше 4500 наименований: здесь есть все необходимое для ежедневных покупок.
— Мы видели, что в этом районе высокий трафик. И несмотря на то что новый универсам небольшой по площади, в нем установили шесть кассовых узлов, — рассказал директор Центрального дивизиона торговой сети «Пятерочка» Сергей Кадылинский. — Это позволит избежать очередей, чтобы покупатели не теряли своего времени и комфортно совершали покупки.
По словам руководства универсама, контроль качества продуктов превыше всего. За этим следят все сотрудники магазина, но в особенности специальный человек — директор по свежести, который ежечасно проверяет продукты категории «фреш» на соответствие срокам годности и товарному виду.
— Постоянный контроль качества продуктов — это принципиально важная задача. Проверки проходят каждый день, чтобы каждый покупатель не сомневался в качестве приобретаемых товаров, — рассказал директор нового магазина Юрий Варрик.
К слову, о сотрудниках. В новом универсаме работают 19 человек, многие из которых искали возможность трудоустройства вблизи своего дома.
Свое мнение высказали и местные жители района Выхино, для которых при выборе магазина для ежедневных покупок важны не только близость к дому, но и доступные цены, а также высокое качество обслуживания.
— Соседство с таким магазином полезно, поскольку пройти лишние двести метров для некоторых проблематично. А этот универсам открыли совсем рядом, — говорит Александра Карпова.
— Удобное расположение касс, а главное, что их много, не придется тесниться с другими покупателями, — сказал Сергей Фомичев.
12 тысяч магазинов для торговой сети «Пятерочка» — не предел. Только в Москве до конца года планируют открыть еще более 150 новых торговых точек.
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