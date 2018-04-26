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Депутат Пушкина призвала 17-летнюю биатлонистку подать в суд на тренера
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Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Депутат Пушкина призвала 17-летнюю биатлонистку подать в суд на тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Личный архив спортсменки
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина посоветовала 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой, ставшей жертвой домогательств со стороны своего тренера Сергея Тутмина, обратиться в суд.
"В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются", — приводит слова Пушкиной Sport24.
Также депутат отметила, что в России такие откровенные признания могут стать огромной проблемой.
"Более того, в нашей стране признаваться в том, что ты жертва сексуальных домогательств, чрезвычайно невыгодно, и следом могут быть потеря работы и урон репутации. Так что не стоит обвинять девушку в том, что она хотела хайпануть, или заработать. После подобных признаний и заявлений, как правило, огромное нервное напряжение: вас смешают с дерьмом! В лучшем случае. Поэтому — в суд! И доказывать свою правоту!" — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что тренер Тутмин уволен со своего поста.
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