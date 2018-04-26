Депутат Пушкина призвала 17-летнюю биатлонистку подать в суд на тренера

"В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются", — приводит слова Пушкиной Sport24.

Также депутат отметила, что в России такие откровенные признания могут стать огромной проблемой.

"Более того, в нашей стране признаваться в том, что ты жертва сексуальных домогательств, чрезвычайно невыгодно, и следом могут быть потеря работы и урон репутации. Так что не стоит обвинять девушку в том, что она хотела хайпануть, или заработать. После подобных признаний и заявлений, как правило, огромное нервное напряжение: вас смешают с дерьмом! В лучшем случае. Поэтому — в суд! И доказывать свою правоту!" — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что тренер Тутмин уволен со своего поста.