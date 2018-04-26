Большое арктическое путешествие. Почтальона Печкина заменят фиксики

В 25 тысяч отделений Почты России появится эксклюзивный журнал «Фиксики на почте». Это новый ежеквартальный журнал, изданный ИД « Комсомольская правда » совместно с Почтой России и продюсерской компанией «Аэроплан», в котором в понятной для детей форме Фиксики расскажут о почтовых буднях.

Впервые маленькие человечки, которые, по легенде, отвечают за исправность техники, выйдут в большой мир людей. Они отправятся в спасательную экспедицию, чтобы помочь друзьям, которые случайно попали в посылке на Крайний Север!

«Мир фиксиков — универсален. Маленькие человечки, которые ремонтируют технику, согласно нашей легенде, живут повсюду: в каждом приборе, в разных странах мира, на заводах, предприятиях и в домах. Это совсем не только те персонажи, которые снимаются в нашем сериале. Но впервые наш партнер в издательском деле рискнул творчески развить этот мир, попытаться воплотить то, что существует, но скрыто от посторонних глаз», — говорит генеральный директор продюсерской компании «Аэроплан» Юлия Софронова.

Однако свежий сюжет — не самое главное новшество. В журнале «Фиксики на почте» появятся абсолютно новые персонажи, созданные дизайнером «Комсомольской правды» специально для нового проекта.

«Когда мы только начали работать с этими персонажами, мы погрузились в мир фиксиков и удивились, насколько он многогранен. Маленький зритель даже не представляет, сколько людей трудятся над созданием героев, как тщательно прописаны их характеры и образ жизни. Это очень ответственный проект — нужно почувствовать стилистику оригиналов, проникнуться идеей и только потом воплотить ее в жизнь. Так появились Индекс и Марка — новые фиксики, которые трудятся на почте, помогая людям», — делится дизайнер Анна Клепикова.

Журнал «Фиксики на почте» будет выходить тиражом 60 тысяч экземпляров. Его стоимость — 169 рублей, — сообщили на «Почте России».