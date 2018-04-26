СК возбудил уголовное дело из-за плохого качества воды в Ростовском районе под Ярославлем 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском районе из-за плохого качества питьевой воды. Сотрудники ведомства знали о выявленных нарушениях норм качества, но не предприняли действий для изменения ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления.
"Против должностных лиц отдела управления Роспотребнадзора в Ростовском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты Роспотребназдора, зная о плохом качестве воды, поступающей в квартиры жителей, фактически бездействовали. Не проводились проверки водоканала, не выдавались предписания", — сказали в пресс-службе.
По информации следственного управления, нарушения качества питьевой воды управлением Роспотребндзора выявили в период с 2017 по 2018 годы. В лаборатории ведомства проводились исследования проб, взятых на водоочистных сооружениях Семибратово-1. Из них 12 не соответствовали санитарным и химическим показателям. «Там было превышено содержание железа, марганца, остаточного хлора, нарушены нормы по цветности, мутности. И „Южный водоканал“ длительное время подавал воду такого качества в жилые дома», — отметили в пресс-службе.
Сейчас следователи собирают доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности конкретных должностных лиц надзорного ведомства.
Вода плохого качества, по данным пресс-службы правительства региона, подавалась в квартиры более 31 тыс. жителей, но к середине апреля ситуация стабилизировалась. «Областной департамент ЖКХ совместно с водоканалом Ростовского района предприняли все меры для устранения нарушений. Жалобы на качество воды от жителей не поступают», — сказали ТАСС в пресс-службе.