Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal

Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в UC Rusal , несмотря на заявления США о возможном снятии санкций с компании в случае смены ее основного собственника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Дерипаска планирует сохранить прямое участие в делах компании. В противостоянии с США он рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны европейских правительств, которые не заинтересованы в дестабилизации своего алюминиевого рынка.

6 апреля Минфин США опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. В него попал сам Дерипаска и восемь его компаний, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, экспортирующий более 80% своей продукции. После объявления санкций цены на алюминий взлетели, также как и на необходимые для его производства глинозем и бокситы. Акции самой компании за две недели после объявления санкций подешевели втрое, но на фоне заявления Минфина США об их возможном снятии в случае ухода Дерипаски выросли более чем на 30%.

Заявление США дало Дерипаске уверенность в том, что он сможет сохранить контроль над созданной им компанией и обойти санкции, говорит собеседник агентства. Для этого UC Rusal пытается найти новые маршруты поставок и альтернативных клиентов, заверил он.

Европейские промышленники ожидают от американских санкций в отношении UC Rusal серьезных сложностей для своего бизнеса. «Это, вероятно, приведет к большему ущербу для Европы, чем для [президента России Владимира ] Путина», — заявлял ранее главный исполнительный директор Hammerer Aluminium Industries GmbH Роб ван Гилс.