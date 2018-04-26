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Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal
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Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal 

Ведомости 48 минут назад
Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в UC Rusal, несмотря на заявления США о возможном снятии санкций с компании в случае смены ее основного собственника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Дерипаска планирует сохранить прямое участие в делах компании. В противостоянии с США он рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны европейских правительств, которые не заинтересованы в дестабилизации своего алюминиевого рынка.
6 апреля Минфин США опубликовал новый список компаний, сотрудничество с которыми запрещено американским гражданам и компаниям. В него попал сам Дерипаска и восемь его компаний, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, экспортирующий более 80% своей продукции. После объявления санкций цены на алюминий взлетели, также как и на необходимые для его производства глинозем и бокситы. Акции самой компании за две недели после объявления санкций подешевели втрое, но на фоне заявления Минфина США об их возможном снятии в случае ухода Дерипаски выросли более чем на 30%.
Заявление США дало Дерипаске уверенность в том, что он сможет сохранить контроль над созданной им компанией и обойти санкции, говорит собеседник агентства. Для этого UC Rusal пытается найти новые маршруты поставок и альтернативных клиентов, заверил он.
Европейские промышленники ожидают от американских санкций в отношении UC Rusal серьезных сложностей для своего бизнеса. «Это, вероятно, приведет к большему ущербу для Европы, чем для [президента России Владимира] Путина», — заявлял ранее главный исполнительный директор Hammerer Aluminium Industries GmbH Роб ван Гилс.
Российские власти оставляют Дерипаске свободу маневра и не принуждают его к национализации, отмечает агентство. Министр промышленности Денис Мантуров на этой неделе заявлял, что сценарий национализации для UC Rusal не исключен, но «конкретных обсуждений не было».
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