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Мэрия Екатеринбурга сообщила об удивительной чистоте на улицах города
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Мэрия Екатеринбурга сообщила об удивительной чистоте на улицах города 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В администрации Екатеринбурга рассказали о том, как идет борьба с грязью и мусором на улицах города. В уральской столице продолжается месячник чистоты, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
По состоянию на 25 апреля Екатеринбург оказался практически чист. От грязи и мусора избавили больше 70% дорог, почти 90% тротуаров и пешеходных дорожек. От мусора, вытаявшего весной, были убраны 95% газонов. «В ходе проведения всех этих работ муниципальные службы благоустройства и подрядные организации собрали и вывезли с территории города свыше 12 тысяч тонн грязи и мусора. Объем ямочного ремонта на основных городских транспортных магистралях составил 690 тонн холодного асфальта. В ближайшие дни, после окончательного схода снежного покрова, вновь установившегося в городе в результате последнего апрельского снегопада, ручная очистка газонов под грабли должна стать одной из главных составляющих месячника чистоты и набрать необходимые обороты», — заявил замглавы городской мэрии по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
Всего коммунальщикам при содействии горожан удалось прибрать 3752 двора из 6814 существующих.
После того, как все дороги будут убраны, рабочие службы начнут отмывать и красить дорожные ограждения, уличные урны, остановки и павильоны.
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