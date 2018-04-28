Более 100 экспертов приняли участие в Baltic Weekend в Калининграде

19-20 апреля в Калининграде состоялся Международный коммуникационный форум Baltic Weekend.

В мероприятии приняли участие более 100 экспертов в области коммуникаций, маркетинга и рекламы, а также представители бизнеса, власти, масс-медиа. Организатором форума выступило коммуникационное агентство SPN Communications.

Пленарное заседание первого дня началось с приветственного слова генерального директора SPN Communications, председателя оргкомитета Андрея Баранникова . Затем эксперты привели в пример несколько кейсов и рассказали о положительном влиянии современных технологий на маркетинг. Во второй половине дня состоялся круглый стол, посвященный GR-эффективности.

Также впервые в рамках Baltic Weekend диалог между экспертами прошел в формате мастер-класса, на котором они детально обсудили кейсы, связанные с популярными каналами коммуникаций, а также эффективные способы подачи контента.

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Второй день форума был посвящен киберспорту. Эксперты отметили, что это направление представляет собой дополнительный канал общения с молодой аудиторией.

Кроме того, на специализированном круглом столе обсудили тему территориального брендинга. Участники дискуссии согласились, что это понятие включает в себя не только туризм, и обсудили пример Калининградской области : в частности, вопрос создания бренда «Сделано в Калининграде», подготовку региона к приему гостей ЧМ-2018 по футболу и проект Join Kaliningrad.