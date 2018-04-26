На ремонт дорог Курска направят более 275 миллионов рублей

На данный момент общая площадь отремонтированных участков составила 820 кв. м Как рассказал заместитель директора городской инспекции ЖКХ Антон Бартенев, ремонт литой асфальтобетонной смесью проводился на аварийных участках основных транспортных магистралей и по маршрутам движения общественного городского транспорта. Этот метод является достаточно дорогостоящим, поэтому к нему дорожники прибегают только как к вынужденной мере, когда использование горячей асфальтобетонной смеси невозможно. Её готовят в специальных машинах, называемых рециклерами, при высоких температурах (около 200 С) с использованием в составе битума, мелкого щебня и фрезерованного асфальтобетона и минеральных порошков.

Сейчас ямочный ремонт ведут горячей асфальтобетонной смесью. Уже выполнены работы на общей площади около 6 000 кв. м по улицам К. Маркса, Бочарова, Дзержинского, Ленина, Суворовская, пр-т Хрущева и др. А всего работы по ямочному ремонту будет проведены на площади 31883 кв. м.

Работы по ямочному ремонту, в первую очередь, начинаются с основных городских дорог, как наиболее нагруженных, по которым проходят многочисленные маршруты общественного транспорта. Далее, подрядные организации перейдут на второстепенные улицы.

Антон Бартенев также проинформировал, что продолжается работа постоянно действующей комиссии по обследованию автомобильных дорог, имеющих гарантийный срок. В соответствии с муниципальными контрактами он составляют 3-5 лет.