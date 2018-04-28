Ещё
Зачем понизили в должности главархитектора Екатеринбурга — эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Зачем понизили в должности главархитектора Екатеринбурга — эксперт 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В администрации Екатеринбурга реорганизован Департамент архитектуры. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии, начальник департамента, он же главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков с 1 мая станет заместителем у своего подчиненного Михаила Губина. Последний возглавит департамент.
Рокировку и реорганизацию объясняют необходимостью оптимизировать работу архитектурного ведомства. Суть этой оптимизации не раскрывается. По словам эксперта в области архитектуры, должность руководителя департамента и главного архитектора никогда не была совмещена. «На Молокова много взвалили, возможно он сам захотел тем, чем должен — архитектурой. Вероятно, этим и займется. Бюрократическая работа ляжет на Губина, и пусть так будет. Видимо, нашли человека на чиновничий функционал», — рассказал собеседник «АиФ-Урал», уточнив, что в кадровом решении нет ничего необычного.
Уместно добавить, что Андрей Молоков был назначен главным архитектором Екатеринбурга и главой департамента архитектуры и градостроительства весной 2017 года.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге застрелен Павел Неверов – кто он такой Общественный транспорт обойдется Екатеринбургу в 411 млн рублей В ЦПКиО Маяковского откроют зооуголок с экзотическими животными
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян84
Анонсировано повышение пенсионного возраста305
Лавров сделал заявление года100
Медведев высказался об уходе на отдых234
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение