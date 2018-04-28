Зачем понизили в должности главархитектора Екатеринбурга — эксперт

В администрации Екатеринбурга реорганизован Департамент архитектуры. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии, начальник департамента, он же главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков с 1 мая станет заместителем у своего подчиненного Михаила Губина . Последний возглавит департамент.

Рокировку и реорганизацию объясняют необходимостью оптимизировать работу архитектурного ведомства. Суть этой оптимизации не раскрывается. По словам эксперта в области архитектуры, должность руководителя департамента и главного архитектора никогда не была совмещена. «На Молокова много взвалили, возможно он сам захотел тем, чем должен — архитектурой. Вероятно, этим и займется. Бюрократическая работа ляжет на Губина, и пусть так будет. Видимо, нашли человека на чиновничий функционал», — рассказал собеседник «АиФ-Урал» , уточнив, что в кадровом решении нет ничего необычного.

Уместно добавить, что Андрей Молоков был назначен главным архитектором Екатеринбурга и главой департамента архитектуры и градостроительства весной 2017 года.