Росстандарт подвел итоги работы за 2017 и поставил задачи на текущий год

Результаты деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) за 2017 г. и задачи на текущий года обсуждались на итоговой коллегии ведомства 26 апреля 2018 г. в Москве

Российская метрология удерживает лидирующие позиции в мире, в том числе благодаря успешно реализованным проектам по метрологическому обеспечению системы ГЛОНАСС, отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров . Он подчеркнул необходимость активного использования полученных результатов в гражданских целях. Отдельно глава Минпромторга России выделил приоритеты в области стандартизации, включая оборонную продукцию и цифровизацию процессов.

Отдельно Министр остановился на необходимости проведения полномасштабной межведомственной работы в части подтверждения качества поставляемой на рынки продукции.

В этой части уже многое сделано — набирает обороты система Роскачества, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции расширяет маркировку на новые виды продукции и в перспективе она будет применяться по всей номенклатуре товаров, —

сказал Денис Мантуров.

По его словам, особые усилия должны быть направлены на развитие сферы сертификации. Так, в 2017 году Росстандарт сделал хороший рывок и создал практически с нуля 25 новых органов по сертификации, а остальные расширили область аккредитации по наиболее востребованным на рынке направлениям.

Основное внимание в докладе Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова было уделено развитию национальной инфраструктуры качества. Глава ведомства обозначил ключевые векторы развития ее основных элементов — метрологии, стандартизации, оценки соответствия. Отдельно был освещен вопрос предстоящей реорганизации подведомственных организаций Росстандарта с целью оптимизации деятельности ведомства.

Важной темой стала цифровая повестка и стоящие в связи с этим перед ведомством задачах. Также Алексей Абрамов рассказал о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности на рынке.

Глава Росстандарта рассказал о завершенных проектах и новых задачах, важных событиях в международной деятельности в 2017 и 2018 годах.