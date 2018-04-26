В четырёх районах Перми отключат холодную воду: публикуем карту

Перед майскими праздниками в домах пермяков снова отключат холодную воду. Плановые работы будут проводить 27, 28 и 29 апреля. Дома, которые останутся без воды, расположены в четырёх районах: Орджоникидзевском, Индустриальном, Кировском и Свердловском.

27 апреля отключат воду на Космонавтов, 166В и Ракитная 32, 34, 36, 38.

На следующий день в этих же домах на улице Ракитной снова не будет холодной воды.

Отключения в больше чем 90 домах произойдут и 29 апреля. В этот день без воды останутся жители домов по адресам:

— Ласьвинская, 38;

— Охотников, 32, 34;

— Революции, 16;— Тимирязева, 24, 24А, 26, 26А, 9;

— Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8;

— Бумажников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 20, 4, 9;

— Васильевская, 4Б;— Евгения Пузырева, 14, 23, 3, 4;

— Железнодорожная, 1;

— Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9;

— Мозырьская, 26, 3, 5, 9, 9А;

— Мозырьский первый переулок, 2;

— Мозырьский второй переулок, 6;

— Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 7, 9;

— Пинская, 1;

— Пришвина, 1;

— Прохладная, 2;

— Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26, 3, 4, 8, 9;

— Сиреневая, 1;

— Сосновая, 5;

— Сухумская, 10, 19, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8.

— В первые часы после включения из крана может пойти вода другого качества, чем обычно. Это объясняется застоем, но, как правило, в течение нескольких часов это проходит, — рассказали 59.ru в пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Мы сделали для вас карту, на которой указали адреса, где будут отключения холодной воды. Красным цветом отмечены дома, воду в которых отключат 27 апреля. Зелёным — дома, где отключение воды будет и 27, и 28 апреля. Синим — дома, где воду отключат 29 числа.