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И.о. префекта САО Виталий Никитин 25 апреля встретился с жителями округа
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И.о. префекта САО Виталий Никитин 25 апреля встретился с жителями округа 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
26 апреля по адресу Дмитровское ш., д. 137А состоялась встреча и.о. префекта Северного административного округа города Москвы В. В. Никитина с жителями округа. Тема встречи была посвящена проведению работ по озеленению территории округа и содержанию зеленых насаждений. С докладом на эту тему перед жителями выступил заместитель префекта САО Олег Попов.
Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами всех структурных подразделений префектуры и получить ответы на интересующие их вопросы.
На встрече присутствовали: заместители префекта, главы управ районов, и.о. глав управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации — 302 человека (из них — 275 жителя).
В ходе встречи поступило 36 вопросов (35 — устно, 1 — социальные сети), на большинство их них были даны исчерпывающие ответы в течение встречи.
На встрече были заданы вопросы о благоустройстве дворовых территорий, высадке зеленых насаждений и их содержании, регламенте содержания растений и другие вопросы по теме встречи.
Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.
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