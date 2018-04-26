И.о. префекта САО Виталий Никитин 25 апреля встретился с жителями округа

26 апреля по адресу Дмитровское ш., д. 137А состоялась встреча и.о. префекта Северного административного округа города Москвы В. В. Никитина с жителями округа. Тема встречи была посвящена проведению работ по озеленению территории округа и содержанию зеленых насаждений. С докладом на эту тему перед жителями выступил заместитель префекта САО Олег Попов

Перед началом встречи все желающие могли проконсультироваться со специалистами всех структурных подразделений префектуры и получить ответы на интересующие их вопросы.

На встрече присутствовали: заместители префекта, главы управ районов, и.о. глав управ районов, заместители глав управ районов по работе с населением, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, директора ГБУ «Жилищник» районов, представители силовых структур, руководители окружных управлений, жители округа, главы муниципальных округов и депутаты Совета депутатов, представители окружных средств массовой информации — 302 человека (из них — 275 жителя).

В ходе встречи поступило 36 вопросов (35 — устно, 1 — социальные сети), на большинство их них были даны исчерпывающие ответы в течение встречи.

На встрече были заданы вопросы о благоустройстве дворовых территорий, высадке зеленых насаждений и их содержании, регламенте содержания растений и другие вопросы по теме встречи.

Полная видеоверсия встречи будет размещена ЗДЕСЬ в ближайшее время.