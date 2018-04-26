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Рассказали о Ямале с любовью и победили
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Рассказали о Ямале с любовью и победили 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации компании «Газпром добыча Уренгой» одержала победу в десятом ежегодном Международном конкурсе «Пресс-служба года». Проект «О Ямале с любовью…» удостоен первого места в номинации «Продвижение территорий».
Конкурс «Пресс-служба года» — одно из самых значимых событий в сфере связей с общественностью. Его учредителем и организатором является журнал «Пресс-служба», в состав конкурсной комиссии входят руководители ведущих отечественных PR-агентств. В этом году за престижную награду боролись 550 компаний из разных регионов России и ближнего зарубежья, — сообщает служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Уренгой».
Компетентное жюри оценило результативность деятельности новоуренгойцев в брендировании территории, охват различных целевых аудиторий, поддержание позитивных ассоциаций о городе и регионе, а также креативность и творческий подход в создании положительного имиджа своего края.
Одной из значимых составляющих в реализации проекта «О Ямале с любовью…» стало тесное взаимодействие специалистов службы по связям с общественностью и отдела охраны окружающей среды «Газпром добыча Уренгой». В прошлом году, объявленном Годом экологии, были изданы книги «Азбука Ямала» и «Флора и фауна Большого Уренгоя», проведено множество природоохранных акций и мероприятий с участием работников газодобывающего предприятия.
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