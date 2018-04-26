Захарова: разрушение сделки по атомной программе Ирана нарушит международную безопасность

"Разрушение хрупкого баланса интересов, который заложен в данном документе (Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), приведет к серьезным последствиям для международной безопасности и режима нераспространения", — сказала дипломат.

Великобритания и Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право по-своему интерпретировать положения СВПД, если это будут делать США и евротройка ( Франция Германия ).