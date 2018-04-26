Захарова: разрушение сделки по атомной программе Ирана нарушит международную безопасность 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Разрушение сделки по иранской ядерной программе серьезным образом скажется на международной безопасности и режиме нераспространения. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разрушение хрупкого баланса интересов, который заложен в данном документе (Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), приведет к серьезным последствиям для международной безопасности и режима нераспространения", — сказала дипломат.
Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право по-своему интерпретировать положения СВПД, если это будут делать США и евротройка (Франция, Великобритания и Германия).
"Не считаем себя связанными какими-либо сепаратными договоренностями, которые могут быть достигнуты между США и евротройкой. Любые результаты таких переговоров будут нами анализироваться на предмет соответствия требованиям документа и, главное, резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Если США и евротройка договорятся об интерпретации отдельных положений документа, оставляем за собой право поступить аналогично", — сказала она.